تعیین تکلیف واگذاری نمایشگاه تا پایان سال/ ارائه پیشنهاد جدید

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات بعمل آمده برای واگذاری نمایشگاه بین المللی تهران به اتاق تعاون و بازرگانی از سوی دولت و اینکه نتیجه پیشنهاد سالجاری دو اتاق تعاون و بازرگانی برای واگذاری مدیریت نمایشگاه به این اتاقها به کجا رسید؟ گفت: طبق قانون دولت موظف است تا پایان سالجاری نمایشگاه را از حالت دولتی خارج کند و بر پایه قانون اصل 44 و همچنین قانون بودجه سال 89، آن را به بخش مردمی واگذار کند.

تعیین تکلیف واگذاری نمایشگاه تا پایان سال

دبیرکل اتاق تعاون ایران با اعلام اینکه شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی هم اکنون در لیست واگذاری قرار دارد، اظهار داشت: این موضوع در مصوبه بودجه سالجاری مجلس نیز قرار دارد.

رحمانی نیا تاکید کرد: اخیرا اتاق تعاون و بازرگانی درخواست دوباره ای را به سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری نمایشگاه بین المللی تهران به این اتاقها ارائه داده است.

وی خاطر نشان کرد: در واقع پیشنهاد روشن ما جهت واگذاری نمایشگاه به دو اتاق تعاون و بازرگانی، اداره آن به روش پیمان مدیریتی است که امیدواریم تا قبل از پایان سال مالی بر پایه تکلیف قانونی، این امر محقق شود.

پیشنهاد واگذاری پیمان مدیریتی

این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران ضمن مثبت ارزیابی کردن رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی در قبال واگذاریها، گفت: به صورت کلی رویکرد جدید این سازمان نسبت به واگذاری امور به بخش مردمی مثبت است.

به گفته رحمانی نیا هم اکنون در چارچوب قانون، هیئت عالی واگذاری با همکاری سازمان خصوصی سازی می تواند این امر (واگذاری پیمان مدیریتی نمایشگاه) را محقق کند.

عضو شورای عالی واگذاری همچنین در خصوص احتمال وجود رقیب برای دو اتاق تعاون و بازرگانی در خرید نمایشگاه بین المللی تهران، گفت: من در خصوص وجود رقیب برای خرید نمایشگاه توسط اتاق تعاون و بازرگانی اطلاعی ندارم.

از وجود رقیب بی‎اطلاعم/ روش جدید اداره نمایشگاه

دبیرکل اتاق تعاون ایران در پاسخ به این سوال که اگر نمایشگاه به روش پیمان مدیریتی به اتاق تعاون و بازرگانی واگذار شود، چه روشی برای اداره آن اتخاذ خواهد شد و آیا قرار است محل برگزاری نمایشگاههای مختلف به کار دیگری مشغول شود و یا اینکه به همان روش سابق ادامه خواهد داد؟ بیان داشت: نمایشگاه ویترین تجاری هر کشوری محسوب می شود که هرچقدر مرتب تر، منظم تر و دارای کیفیت بالاتری باشد نشان از وضعیت مطلوب تولید، خدمات و انجام کارهای اقتصادی در آن کشور است.

رحمانی نیا با اشاره به اینکه اتاقهای تعاون و بازرگانی در نظر دارند تا برگزاری نمایشگاههای مختلف را با کیفیت و وضعیت مطلوب تری نسبت به گذشته دنبال کنند، افزود: ما سعی می کنیم که ضمن ادامه شرایط فعلی، در جهت بهبود کیفیت برگزاری نمایشگاهها در کشور اقدام کنیم.

وی در پایان سخنانش، گفت: همچنین تلاش خواهیم کرد تا از این طریق به صورت کامل با کشورهای دنیا روابط خوبی برقرار کنیم و نمایشگاه نسبت به گذشته نقش بیشتری در زمینه های صادرات غیرنفتی داشته باشد. به صورت کلی می توان گفت برنامه های توسعه ای در محل نمایشگاه اجرا خواهد شد.