به گزارش خبرنگار مهر، متن این بیانه به شرح زیر است:



پیرو اطلاعیه‌ معاونت هنری وزارت‌ارشاد درباره‌ شیوه‌نامه‌ جدید تولید تئاتر، امضاء‌‌کنندگان این برگه مخالفت خود را با نادیده گرفتن عملی قراردادهای تیپ در حوزه‌ تئاتر اعلام نموده و تغییر روش‌های پی‌درپی را باعث بی‌ثباتی در روند سیاست‌گذاری‌های تولید تئاتر می‌دانیم. ما معتقدیم ابلاغ کارشناسی‌نشده‌ روش‌های تولید تئاتر و بی‌اعتنایی به نظرهای هنرمندان این هنر کهن بدعتی نادرست بوده و آزمایش شیوه‌ها و سیاست‌های جدید نباید بر پیکره‌ کل تئاتر حرفه‌ای اعمال شود. باید از کارشناسان این حرفه نظرخواهی شود. هیئت مدیره‌ خانه‌ی تئاتر بارها در این باره اعلام نظر نموده اما متاسفانه بی‌اعتنایی و سکوت تنها واکنش مسئولان بوده است.

شیوه‌نامه‌ جدید در واقع نادیده گرفتن عملی قراردادهای تیپ مورد تایید و توافق‌شده‌‌ خانه‌ تئاتر و معاونت هنری است. وضعیت شکننده‌ تئاتر تاب این همه تغییر پی‌درپی متاثر از تغییر مدیران را ندارد. ما بر این باوریم که شیوه‌نامه‌ جدید خسارت‌های جبران‌ناپذیری به رشد و توسعه‌ تئاتر حرفه‌ای و هنرمندان شاغل در این عرصه وارد خواهد نمود.