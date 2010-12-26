162 پروژه بزرگ راهسازی در استان بوشهر عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علیرضا صفایی بوشهری بعد از ظهر یکشنبه در جمع مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک استان اظهار داشت: ایجاد امنیت در جاده ‌ها، رفع نقاط حادثه‌ خیز و افزایش بزرگراه ‌ها از مهمترین برنامه ‌های این اداره کل است که هم اکنون در قالب طرحهای مختلف در حال اجراست.

وی با بیان اینکه در سال جاری 11 نقطه حادثه‌ خیز در سطح جاده‌ های استان شناسایی شده‌ است، گفت: طی سالیان اخیر با ایجاد تقاطع غیرهمسطح و سایر عملیاتهای راهسازی سعی بر حذف نقاط حادثه ‌خیز استان داشته ایم.

مدیرکل راه و ترابری استان بوشهر با بیان اینکه تبدیل جاده ‌های فرعی به اصلی و اصلی به بزرگراه در دستور کار این اداره کل قرار دارد، گفت: در آینده ای نزدیک نیز تبدیل بزرگراه به آزادراه نیز به تدریج در سطح استان انجام می ‌شود .

صفایی بوشهری تاکید کرد: استان بوشهر همانند شبه‌ جزیره بوده و نیاز است که راه‌ های ورودی و خروجی استان را تجهیز کنیم تا رفت و آمد به استان با سهولت انجام شود .

وی با اشاره به اینکه به دنبال اتصال استان بوشهر به شبکه راه ‌آهن کشور هستیم، گفت: عملیات احداث راه ‌آهن شیراز- بوشهر- عسلویه آغاز شده و قطعات مختلف آن نیز اجرایی شده است که انتظار داریم در کمترین زمان ممکن شاهد تکمیل این طرح عظیم در استان بوشهر باشیم .