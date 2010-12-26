استقلال اهواز به دنبال تغییر نتیجه بازی با صنعت ساری

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال اهواز در هفته اول لیگ دسته اول به مصاف صنعت ساری رفت و با نتیجه یک برصفر تن به شکست داد. در آن بازی تیم فوتبال صنعت ساری از یک بازیکن غیرمجاز به نام میلاد جهانی در ترکیب خود بهره برد که مسئولان باشگاه استقلال اهواز با پیگیری شکایت از تیم ساروی به علت استفاده از این بازیکن به دنبال تغییر نتیجه بازی یادشده برآمدند.

ظاهرا این بازیکن سرباز بوده و با مجوز غیرمتعبر از محل خدمت سربازی خود تیم صنعت ساری را همراهی کرده که همین مسئله اعتراض باشگاه استقلال اهواز و شکایت این باشگاه به کمیته انضباطی را به دنبال داشته است.

رای کمیته انضباطی در خصوص شکایت باشگاه استقلال اهواز از صنعت ساری طی روزهای آتی اعلام می شود و در صورت اثبات تخلف باشگاه ساروی، نتیجه مسابقه این تیم برابر استقلال اهواز به سود آبی پوشان خوزستانی تغییر خواهد کرد.