به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده در این کتاب در فصل اول به توضیح مفهوم جامعه‌شناسی ادبیات و جامعه‌شناسی هنر پرداخته و در فصلهای بعدی به زندگی، اوضاع اجتماعی و سیاسی روزگار نیما یوشیج و همچنین جایگاه این شاعر از دیدگاه جامعه‌شناسی توجه نشان داده است.

ضیاء الدینی در مقدمه کتاب "جامعه‌شناسی شعر نیما" نوشته است: شعر نیما، میراث‌خوار پر حادثه‌ترین مقاطع تاریخ کشور ماست. نیما با آن روح حساس شاعرانه‌اش به شدت تحت تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی عصر خود قرار می‌گیرد و بسیاری از این مسائل را در شعرش انعکاس می‌دهد. او در سالهای آغازین به شیوه سنتی یا نیمه سنتی به بیان مسائل و مشکلات جامعه می‌پردازد و بعدها که شعر او مسیر تکوین و تکامل را می‌پیماید، با بکارگیری سبک سمبلیک اجتماعی، نمادگرایانه، مسائل اجتماع را در آیینه شعرش نشان می‌دهد.

نویسنده در این کتاب کوشیده است تا از روش ساختگرای گلدمن به شعر نیما بنگرد. بنابراین فصول هفتگانه این پژوهش در واقع بر اساس نظریات بزرگان جامعه‌شناسی ادبیات پی ریزی شده است.

در کتاب "جامعه‌شناسی شعر نیما" می‌خوانیم: در شعر نیما رابطه بی‌واسطه انسان و هستی پیرامونش هدف رسانه شعر و انگیزه حرکت آن شد. بی‌آنکه شاعر خود را مسئول تبلیغ این و آن یا مدح فلان و بهمان در این عرصه و آن عرصه بداند.‌

کتاب "جامعه‌شناسی شعر نیما" با شمارگان 1100 نسخه در 342 صفحه و به قیمت 7500 تومان منتشر شده است.