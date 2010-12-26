1800 شناسنامه مکانیزه در استان زنجان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید یعقوب حسینی بعد از ظهر یکشنه در جمع خبرنگاران افزود: صدور شناسنامه مکانیزه از مردادماه سالجاری آغاز شده اما در حال حاضر به دلیل برخی محدودیتهای اعتباری، در کل استان اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: تا پایان سالجاری طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته، طرح صدور شناسنامههای مکانیزه در کل استان اجرایی شود.
حسینی با بیان اینکه شناسنامههای قبلی که در دست مردم است هیچ مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: فعلاً ضرورتی برای تعویض شناسنامههای قدیمی توسط کلیه افراد نیست و این طرح با تعویض شناسنامههای افراد زیر 15 سال در زمان عکسدار شدن و یا افرادی که شناسنامه خود را گم کردهاند، آغاز خواهد شد.
مدیرکل ثبت احوال استان زنجان شناسنامههای مکانیزه را محصول سیستم الکترونیک دانست و افزود: این شناسنامهها دارای یک سلفون بسیار معتبر با طیف امنیتی هلوگرام سخت و شکننده، شماره سری و سریال درج شده به صورت سوزنی در همه برگها حتی جلد و سلفون، 12 نماد اسلامی و ایرانی، آرم نظام جمهوری اسلامی و نقشه ایران، عکس اسکن شده، برگه انتخابات و برگ صندوق مهرهای اضطراری به صورت برگهای لاینفک، شماره ملی فرد به صورت بارکد، صفحه آخر برجسته و قطع و اندازهای مطابق با قطع استاندارد جهانی است.
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