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۶ دی ۱۳۸۹، ۸:۴۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدارهای هفته نخست مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد و دیدار شاهزاده اردن با رئیس سازمان تربیت بدنی و مسئولان فدراسیون فوتبال از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ششم دی‌ماه سال 1389 هجری شمسی، مصادف است با بیست و یکم محرم سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و هفتم دسامبر سال 2010 میلادی.

- هفته نخست از مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
گروه B:
* گاز مازندران - شهدای ملایر
* منتخب گلستان - شهدای جویبار

- آخرین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیدار تدارکاتی با تیم ملی قطر امشب در شهر دوحه برگزار می‌شود.

- علی بن حسین شاهزاده اردن در راس هیئتی بلند پایه برای دیدار با رئیس سازمان تربیت بدنی و مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان امروز وارد تهران می‌شود تا رایزنی‌های لازم برای حمایت ایران در انتخابات AFC جلب کند.

- مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان کشور امروز هم در سالن فجر شهرستان ورامین پیگیری می‌شود.

- مراسم تشییع پیکر مرحوم علیرضا حافظی گوینده و کارشناس رادیو ورزش ساعت 8:30 دقیقه صبح امروز از مقابل توانیر واقع در میدان ونک خیابان برزیل برگزار می‌شود.

- در ادامه دیدارهای تیم‌های آسیایی در رده ملی امروز تیم‌های فوتبال کویت و کره شمالی برابر هم به میدان می‌‍روند.

- در آخرین دیدار از هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه امارات شهر لندن از تیم چلسی پذیرایی خواهد کرد.

کد مطلب 1218073

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