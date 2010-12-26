مشکلات سوخت گلخانه های استان مرکزی برطرف شد

محمدرضا عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مقرر شد تا 10 روز به این گلخانه ها گازوئیل با لیتر 16 تومان تعلق بگیرد و از آن پس با لیتری 150 تومان در اختیار گلخانه داران قرار بگیرد.

وی ادامه داد: با انعقاد تفاهم نامه با بانک کشاورزی مقرر شده است برای گلخانه دارانی که موجودی ندارند تسهیلات در اختیار آنها گذاشته شود.

عاشوری با اشاره به خرید تضمینی گندم از کشاورزان اظهار داشت: خرید تضمینی گندم از کشاورز 250 تومان و آرد نیز 280 تومان در استان به تصویب رسید.

معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی با بیان اینکه قیمت نان آزاد پز نیز باید به مانند سایر نانواییهای استان در اختیار شهروندان قرار بگیرد اظهارداشت: در قیمت نان از این پس قیمت دوگانه ای نداریم و نانواییهای آزادپز نیز باید نان خود را به همان قیمت عرضه کنند.

قیمت نان در استان 250 تومان نان سنگک، 200بربری و 75 تومان لواش اعلام شده است.

