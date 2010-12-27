مذاکرات مقدماتی برای حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه فرانسه انجام شد

محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سفر هیئت نمایندگی این اتحادیه به فرانسه گفت: هیئت نمایندگی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از 11 تا 18 دسامبر مصادف با 20 تا 27 آذر ماه در سفری به پاریس از موسسات و ادارات مختلف نشر و کتاب و تعدادی از ناشران فرانسوی و کتابفروشی های بزرگ بازدید به عمل آورد.

وی ادامه داد: در این سفر همچنین در ملاقاتی با مسئولان مرکز ملی کتاب، انستیتو فرانسه و اتحادیه ناشران فرانسه به بررسی راههای توسعه همکاریهای بین ناشران ایرانی و فرانسوی پرداخته شد.

این مدیر فرهنگی درباره سیاست‌هایی که کشور فرانسه در حوزه فرهنگ اعمال می کند توضیح داد: کشور فرانسه از چندصدایی فرهنگی در عرصه بین‌المللی پشتیبانی می‌کند و مخالف سیطره فرهنگ تک‌صدایی امریکایی بر جهان است. از همین رو دولت فرانسه نه تنها در جهت اشاعه و توسعه زبان و فرهنگ فرانسه در جهان می کوشد، بلکه از حضور فرهنگ‌های کشورهای دیگر در عرصه بین‌المللی نیز دفاع می‌کند.

آموزگار افزود: مرکز ملی کتاب فرانسه در همین راستا با پرداخت بخش قابل توجهی از حق الترجمه، از برگردان آثار فرانسوی به زبان‌های دیگر و آثار کشورهای دیگر به زبان فرانسوی حمایت می‌کند و این فرصتی است که همکاران ناشر ما می توانند با برقراری ارتباط با ناشران فرانسوی، به معرفی آثار مورد نظر خود بپردازند و ناشر فرانسوی را برای ترجمه و انتشار آن به زبان فرانسوی ترغیب کنند.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره برخی رایزنی‌های انجام شده در این سفر بیان کرد: اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران از حضور برنامه‌ریزی‌شده ناشران ایرانی در نمایشگاه کتاب پاریس، ملاقات با همکاران فرانسوی و بحث و مذاکره بر روی برگردان آثار ایرانی به فرانسوی و بالعکس را مفید و موثر ارزیابی کرده و در جریان مذاکرات خود با طرف فرانسوی نیز بر آن تاکید کرد.

وی اضافه کرد: نمایشگاه بین‌المللی کتاب پاریس از 18 مارس برابر با 28 اسفندماه سال جاری به مدت 6 روز در شهر پاریس برگزار می‌شود که به علت فقدان فرصت کافی، حضور موثر ناشران ایرانی در نمایشگاه مزبور از طریق اجاره غرفه و عرضه و معرفی آثار ممکن نیست ولی می‌توان با برنامه‌ریزی زمینه حضور ناشران ایرانی را در نمایشگاه سال 2012 فراهم کرد.

آموزگار در پایان اشاره کرد: ولی در حال حاضر بازدید حرفه‌ای همکاران ناشر از نمایشگاه یاد شده در سالجاری در کنار ملاقات با ناشران فرانسوی و بحث و مذاکره راجع به همکاری‌های مشترک خالی از فایده نخواهد بود و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران حداکثر مساعی خود را برای تحقق برنامه های یاد شده به کار خواهد بست.