برترین رویدادهای جهان تکنولوژی در 2010/ یک ایرانی در میان برترینهای دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، از آغاز جنگهای سایبری گرفته تا سلاحهای اشعه ای و القای ابعاد اضافی به درون بازی های رایانه ای، سال 2010 جهشی بزرگ به سوی آینده تکنولوژی به شمار می رود.

در ادامه انتخاب نشریه علمی نیوساینتیست از برترین و بزرگترین رویدادهای تکنولوژیکی جهان را در سالی که گذشت خواهید خواند:

استاکس نت و نمایش قدرت نظامی ویروسها: ویروسهای رایانه ای مزاحمانی آزار دهنده هستند که معمولا نمی توانند آسیب چندانی به زیرساختارهای حیاتی کشورها وارد کنند، این طور فکر می کنید؟ در این صورت در اشتباه هستید زیرا در ماه سپتامبر همین ویروس رایانه ای یک بار برای همیشه قدرت خود را در سطح حمله سایبری ارتشی به نمایش گذاشت.

این حمله بر روی رایانه های کشورهای زیادی آثار مخرب خود را به جا گذاشت اما بیشترین آلودگی در رایانه های ایران بود که به واسطه کرمی به نام استاکس نت به وجود آمد. این کرم علاوه بر پاک کردن فایلهای مهم و یا میزبانی هرزنامه ها، می تواند باعث تخریب تجهیزات الکترونیکی شده و منجر به وارد آمدن خسارتهای جبران ناپذیری شود.

هک شدن کینکت مایکروسافت: تعداد کمی از بازی های رایانه ای هستند که هکرها نسبت به آن توجه ویژه ای نشان می دهند، پروژه "نیتال" مایکروسافت با نام تجاری "کینکت" یکی از این بازی ها است که به کاربرانش امکان می دهد بدون استفاده از کنترلهای سخت افزاری و تنها با استفاده از اعضای بدن خودشان، بازی را کنترل کنند. با این همه این بازی مشهور و پرهیاهو در سال 2010 هک شد و هک شدن آن در رسانه های جهانی بسیار پر سر و صدا بود.

ویکی لیکز و جنجال دیجیتالی: ویکی لیکز، وب سایتی که تنها چهار سال از عمر آن می گذرد به فناوری ناشناس سازی دست پیدا کرد که درجه آن در سطح تکنولوژی های نظامی بوده و به افراد مختلف امکان می دهد اطلاعات فوق محرمانه را در اینترنت منتشر کنند و به تازگی 250 هزار پرونده را درباره مکالمات و مکاتبات سفارتخانه های آمریکا منتشر کرده است.

زمانی که بانکها و میزبانان اینترنتی ویکی لیکز پشتیبانی خود را از این وب سایت و بنیانگذارش، ژولیان اسانژ قطع کردند، در جهان مجازی جنگ مغلوبه شد و پشتیبانان ویکی لیکز و اسانژ در قالب جنگجویان سایبری جنگ بزرگی را علیه این شرکتها آغاز کردند. با این همه در حال حاضر تمامی شرکتهای آنلاین دل خوشی از ویکی لیکز و صاحبش جولیان اسانژ ندارند و وب سایتهای رقیب بسیاری در حال شکل گیری هستند.

ظهور تفنگهای لیزری: نظامیان آمریکایی که به این ابزار جدید سلاح انرژی متمرکز شده می گویند، قصد دارند به زودی آن را جایگزین سلاح های فلزی خود در میدانهای جنگ کنند. همچنین نیروی هوایی بریتانیا نیز در ماه جولای در مانوری نظامی هواپیمای بدون سرنشینی را با استفاده از این سلاح مورد هدف قرار داده و بخشی از آن را به خاکستر تبدیل کردند. این اسلحه از 6 لیزر فروسرخ فلز بُر ویژه صنایع خودرو سازی تشکیل شده است.

بدن انسان، بهترین مدل برای شهرهای سبز: شهرهایی که مانند بدن انسان می توانند انرژی، آب مصرفی و ضایعات خود را مدیریت کنند، طرحی از سیاره ای سبزتر را برای آینده نقش خواهند زد. این تفکری است که در پس شهر زیستی پرتغال نهفته است، شهری که پشتیبانان آن می خواهند این شهر را تا سال 2015 تکمیل کنند.

به گزارش مهر، این شهر که طرح اصلی آن از سیستم عصبی بدن انسان برگرفته شده است، از یک مغز مرکزی رایانه ای برخوردار است که حسگرهای موجود در نیروگاه های آن را به یکدیگر متصل کرده و عملکرد این شهر را به پاکترین حد ممکن خواهد رساند. به گفته مخترع این طرح می توان از این شهر به عنوان یک متابولیسم شهری یاد کرد.

تبدیل بدن انسان به یک صفحه لمسی: تصویر کنید با ضربه زدن به پشت دست و یا ساعد خود بتوانید تلفن همراه خود را کنترل کنید، این یکی از توانایی هایی است که ابزار "اسکین پوت" در اختیار کاربران قرار خواهد داد. ایده اصلی این ابزار تاباندن منوی اصلی تلفن همراه از بخشی از ابزار که توسط کاربر پوشیده می شود، بر روی پوست بدن است. پس از آن با لمس کردن بخشهای مختلف بدن با شدتهای مختلف، نرم افزارهای مختلف تلفن همراه به واسطه صدایی که از سطح پوست بدن ایجاد می شود، فعال خواهد شد. با این همه افرادی که اضافه وزن دارند قادر به استفاده از آن نخواهند بود زیرا پوست بدن آنها هیچ صدای قابل تشخیصی از خود ایجاد نمی کند.

روباتی که انسانها را می زند: لابراتوار روباتیکی در اسلوونی در سال جاری آزمایش عجیبی را آغاز کرد که در آن یک بازوی روباتیک با استفاده از دو ابزار متفاوت به دستهای داوطلبان با 18 نوع شدت مختلف ضربه وارد می کرد تا آنها در نهایت درد ناشی از این ضربه ها را در سه گروه بی درد، دردناک و درد غیر قابل تحمل دسته بندی کنند! هدف از اجرای چنین آزمایشی استفاده از اطلاعات نهایی برای ساختن روباتی است که انرژی آن به اندازه ای تنظیم شده باشد که هرگز نتواند به انسانها آسیبی وارد کند.

جهان را بدون عینک سه بعدی ببینید: در صورتی که عینکهای ویژه تلویزیونهای سه بعدی برای شما آزار دهنده هستند، به یاد داشته باشید که در سال جاری تلویزیونهای سه بعدی بدون عینک رونمایی شده اند. در حال حاضر اینچهای پایین از این نمایشگرها در بازار وجود دارد و اولین مدل از ان در ماه دسامبر در ژاپن به فروش رسید.

ساخت اولین نمایشگر هولوگرافیک جهان: ماه گذشته تیم محقق ایرانی دانشگاه آریزونا موفق به ساختن اولین نمایشگر هولوگرافیک در جهان شد. ناصر پیغمبریان برای اولین بار یک سیستم هولوگرافیک را توسعه دادند که قادر است تصاویر سه بعدی را در زمان واقعی انتقال دهد.

به گزارش مهر، در حال حاضر این نمایشگر می تواند تصاویر را هر دو ثانیه یکبار تغییر دهد اما با اندکی بهبود پیغمبریان معتقد است به زودی می توان به تکنولوژی "حضور از راه دور" هولوگرافیک نیز دست پیدا کرد.