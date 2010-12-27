علوی: هتک حرمت عاشورا شلیک تیر خلاص به جریان های ضد انقلابی بود

حجت الاسلام سید محمود علوی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، درگفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرا رسیدن سالروز هتک حرمت عاشورا و همچنین حماسه نهم دیماه 1388، اظهار داشت: از روزی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید دشمنان انقلاب همواره به دنبال ضربه زدن به آن بودند بطوریکه طی سه دهه گذشته توطئه های بیشماری را برای به زانو درآوردن انقلاب طراحی کردند.

وی تصریح کرد: اما هوشیاری مردم و درایت رهبری انقلاب اعم از امام راحل و مقام معظم رهبری از به نتیجه رسیدن این توطئه ها پیشگیری کرده و آنها را نقش بر آب کرده اند.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حوادث سال گذشته یادآور شد: آنچه در عاشورای سال گذشته اتفاق افتاد یک حلقه از حلقه های زنجیره توطئه هایی بود که علیه جمهوری اسلامی ایران توسط دشمنان تدارک دیده شده بود.

وی اضافه کرد: اما از سخیف ترین نوع و زشت ترین گونه و بچه گانه ترین شکل آنها بود چراکه یک همچون حرکتی مذبوحانه ای نمی توانست بر اراده مردم تاثیر بگذارد و نه عزم مسئولان را مختل نماید و نه به استحکام و انسجام نظام خللی وارد سازد و حرکتی بود که تنها نتیجه آن شلیک تیر خلاص به همه جریانهایی بود که از چنین رفتار ناهنجاری حمایت کرده و برآن صحه می گذارد.

حجت الاسلام علوی با بیان اینکه در این حرکت هتاکی های بیشماری صورت گرفت و حرمتهای زیادی در هم شکست، گفت: از یکسو حرمت ماه محرم شکسته شد که حرمت این ماه بعنوان یک حرمت ملی در میان ایرانیان شناخته شده است زیرا در 2 ماه محرم و صفر حتی هم میهنان ارمنی ما که دین آنها اسلام نیست و محرم از نظر مذهبی برای آنها ممکن است مفهومی را که برای مسلمانان دارد را نداشته باشد ولی با این حال برای این ماه حرمت ویژه ای قائل اند بطوریکه برای حفظ حرمت این 2 ماه مراسم شادی مانند عروسی برگزار نمی کنند بویژه روز عاشورا چراکه یک روز جهانی و در فرهنگ بین المللی دارای حرمت و احترام است و هتک حرمت این روز هتک حرمت یک باور بین المللی تلقی می شود.

وی با اشاره به اینکه مهمتر از همه هتک حرمت امام حسین بود که مورد احترام ملل مختلف اعم از شیعه و سنی مسلمان و غیر مسلمان می باشد، گفت: هتک حرمت قانون اساسی یک جنبه دیگر این رفتار نا به هنجار بود در حالیکه قانون اساسی میثاق ملی یک کشور به شمار می آید.

این عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: مردم مسلمان ایران 2 بار در سالهای 58 و 68 با حضور در پای صندوق های رای به این میثاق ملی با اکثریت قاطع رای خود اعتبار بخشیدند و هتک حرمت این میثاق ملی هتک حرمت ملتی است که با رای خود به قانون اساسی اعتبار دادند.

وی با بیان اینکه هتک محوری ترین اصل قانون اساسی یعنی اصل ولایت فقیه و نیز هتک حرمت شخصیت امام راحل از زشتیهای این حرکت بود، عنوان کرد: طبیعی است که انسانهای پایبند به ارزشهای اخلاقی و آداب ارزشمند اجتماعی این هتاکی ها را نمی پسندند.

حجت الاسلام علوی در ادامه با اشاره به سخن نغزی مبنی براینکه "بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد"، اظهار داشت: مردم ما در برابر هتاکی ها و بداخلاقیها همیشه حساس بوده اند و از هر شخص و جریانی هتاکی و بداخلاقی سر زده بویژه هتاکی نسبت به مقدسات اعلام تنفر و انزجار کرده اند.

وی یاد آور شد: 19 دیماه سال 1356 واکنش مردم در برابر هتاکی رژیم طاغوت نسبت به امام بود و 9 دیماه سال 1388 واکنش فراگیر مردم و همه جریانهای سیاسی پایبند به ارزش های اخلاقی و انسانی و هتاکی جمعی منحرف به ارزشهای اخلاقی اجتماعی و سیاسی بویژه شخص امام راحل بود و نشان داد که مردم ما نسبت به ارزشهای نمادین انقلاب اسلامی همانند قانون اساسی و امام راحل و همچنین مقام معظم رهبری دارای حساسیت ویژه هستند و حرمت شکنی نسبت به آنان را برنمی تابند و در برابر جریانی که چنین جراتی را به خود دهد یکپارچه به صحنه آمده وعلیه آن فریاد خود را بلند کرده ومی خروشند.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: خروش یکپارچه مردم در 9 دی سال گذشته همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند بعنوان حرکتی ماندگار در تاریخ ثبت شده و به آنان که با اندیشه های خام خویش و با حرکتهای کودکانه در صدد آسیب رساندن به انقلاب اسلامی این ملت بزرگ هستند درسی فراموش نشدنی و عبرت آمیز داد.