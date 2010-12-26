نمایشگاه هفته پژوهش در اردبیل آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اردبیل در مراسم گشایش این نمایشگاه طی سخنانی هفته پژوهش و فناوری را فرصت مناسبی برای ارایه عملکرد پژوهشی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و اجرایی استان عنوان کرد.

یعثوب نژاد محمد با بیان اینکه هفته پژوهش و فناوری از سال 1379 به ابتکار وزارت علوم نامگذاری شده است، اظهار داشت: این نمایشگاه که با همکاری دستگاه های مرتبط استان بر پا گردیده تا پایان هفته جاری دایر و آماده بازدید علاقه مندان است.

او افزود: این نمایشگاه به صورت نمادین در دانشگاه محقق اردبیلی برپا شده و نمایشگاه های مشابه در تعدادی از دستگاه های اجرایی و علمی استان نیز برپا خواهد شد.

معاون استاندار اردبیل از برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر و آثار تحقیقاتی فاخر استان در این هفته خبر داد و اضافه کرد: توجه علمی و عملی به مقوله پژوهش و تحقیق بویژه در زمینه فناوریهای نو باید در مراکز دانشگاهی نهادینه شود.

وی توسعه مباحث پژوهشی را ضرورت اجتناب ناپذیر کشور و استان و رمز رقابت علمی با سایر جوامع دانست و ابراز داشت: استانداری اردبیل از ایده های بدیع و پیشنهادات کارشناسی برای تحقق هر چه مطلوب تر این مهم استقبال می کند.

نژاد محمد در پایان با اشاره به رویکرد کلی دولت در این زمینه خاطرنشان کرد: دولت تلاش می کند که اعتبارات پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هزینه شود.