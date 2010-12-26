"آیه" به روزنامه ‌فروشی ها آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره "آیه" آثار و گفتارهایی از علامه محمد تقی جعفری، میرزا عبدالکریم حق‌شناس، محمد باقر قالیباف، علی رجبی، حسین هوشیار، مرتضی طاهری، امیر اهوارکی، و مجید پور ولی کلشتری و چند نویسنده دیگر به چاپ رسیده است.

گفتگو با حاج منصور ارضی با عنوان "ما هیچ وقت سازش نمی‌کنیم" در بخش "پرونده‌ای درباره مدح و مداحی شایسته معصومین"، قرآن در انعکاس نوای عترت، امام حسین(ع) در برهوت تلویزیون و معرفی چند کتاب عاشورایی از جمله مطالب خواندنی این نشریه محسوب می‌شوند.

در مقاله "حسین، جاری در زمان" می‌خوانیم: دین اسلام دین خردگرایی است و اسلام حقیقی بدون آنکه آلوده به تفکر اومانیستی شود و سکان هدایت بشری را به عقل انسانی که صرفاً تابع محسوسات است واگذار کند، راه را برای تفکر و تعقل و اندیشه آدمی در سایه ولایت انسان کامل باز می‌کند. این چنین است که وقتی حسین(ع) پای در کربلا می‌گذارد تمام ترکیبهای عاقلانه و عاشقانه را بر هم می‌زند و گزاره جدیدی از تعقل‌ورزی را زیر سایه عشق به جهان ارائه می‌کند؛ عشقی که شالوده‌اش عقل است.

نشریه "آیه" در 98 صفحه و به قیمت 500 تومان منتشر شده است.

