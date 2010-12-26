کرمانشاه در هدفمندسازی یارانه ها از استانهای پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها که با حضور مدیران دستگاه های عضو در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد،اظهارداشت: خوشبختانه اقدامات و کارهایی که در استان کرمانشاه در جهت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها صورت گرفته منجر به پیشرو شدن استان در این زمینه شده است.

وی افزود: در چند روز گذشته گوشه ای از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه هدفمندسازی یارانه ها در استان از طریق شبکه یک صدا و سیما پخش شد که در آن جدیت مدیران و برنامه های تاثیرگذار استان برای اجرای هر چه بهتر این طرح نمایش داده شد.

هاشمی با بیان اینکه مردم تشخیص می دهند که کدام مدیر و مسئول در جهت خدمتگذاری به آنان تلاش می کنند، تصریح کرد: هر اقدام و تلاشی که در جهت بستر سازی مناسب برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم صورت گیرد، این عزیزان به درستی مدیران کارآمد از مدیران ناکارآمد را تشخیص می دهند و در مناسبت های مختلف قدران تلاش های مدیران تلاشگر هستند.

کرمانشاه نیاز به کار و تلاش بیشتر دارد

وی با بیان اینکه استان نیاز به کار و تلاش دارد، از مدیران خواست نهایت تلاش و جدیت خود را برای حل مشکلات و روند حرکتی استان به سمت توسعه و پیشرفت بکار گیرند.

استاندار کرمانشاه در ادامه بر تسریع در تهیه کالا برگ سوخت برای روستائیان از سوی دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اثرات اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها از جمله ارتقای کیفیت پخت نان تصریح کرد: یکی از ثمرات این طرح عظیم، اقدام نانوایی ها برای ارتقای کیفیت پخت نان می باشد وهر نانوایی که از کیفیت پائینی برخوردار باشد با عدم مشتری مواجه خواهد شد.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: هو اکنون با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و ایجاد رقابت بین نانوایی ها برای ارتقای کیفیت پخت، ارائه آموزش به نانوایی ها جهت تلاش برای ارتقای پخت نان از گذشته بیشتر احساس می شود، لذا دستگاه های ذیربط باید در راستای این موضوع گام بردارند.

در ادامه این جلسه روسای سازمان های صنایع معادن و جهاد کشاورزی استان در خصوص بحث گازرسانی به شهرک های صنعتی و چگونگی سوخت رسانی در بخش دامداری و مرغداری گزارشاتی ارائه کردند.