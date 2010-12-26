شاخص بورس تهران به 18 هزار و 723 واحد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز کاری هفته جاری سهامداران در 12هزار و 367 بار معامله 158 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 394 میلیارد و 204 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند که از نظر حجم و ارزش به ترتیب 9.13 و 1.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

کارگزارن بازار سرمایه در پنجمین روز دی‌ماه 89 در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام به 887 هزار و 440 میلیارد ریال رسید که نسبت به دیروز 6494 میلیارد ریال معادل 0.73 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در پایان معاملات امروز شاخص کل با 137 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 18 هزار و 723 واحد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت برتر با رشد 11 واحدی به عدد 1125 واحد رسید.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 23 هزار و 635 واحد رسید که نسبت به روز ‌شنبه چهارم دی‌ماه امسال 244 واحد افزایش داشته است.

شاخص بازار اول هم امروز عدد 15 هزار و 622 واحد را، نشان می دهد،که این رقم نسبت به دیروز 92 واحد رشد دارد. در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 356 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24 هزار و 967 واحد توقف کرد.