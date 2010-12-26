اعتبارات مقابله با حوادث غیر مترقبه در کشور 21 برابر شده است

رحمت الله شیشه گر در حاشیه برگزاری همایش مقاوم سازی شریانهای حیاتی در برابر زلزله که ظهر دوشنبه در سالن استانداری قزوین برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: میزان اعتبارات اختصاص یافته در بخش حوادث غیر مترقبه در طول 10 سال گذشته 21 برابر شده و این امکان برای اجرای طرح های مهم عمرانی و پیشگیرانه فراهم شده است.

وی افزود: بیش از 40 درصد این اعتبارات در اجرای طرح های عمرانی که بتواند از وقوع سیلاب جلوگیری کند و نیز کاهش خسارات زلزله، توسعه شبکه لرزه نگاری، بیمه اماکن مسکونی و آموزش مدیران هزینه خواهد شد.

شیشه گر تصریح کرد: در سال گذشته 566 فقره حادثه در کشور رخ داد و امسال این میزان به 480 مورد رسید که شاهد کاهش 13 درصدی حوادث در 9 ماهه امسال هستیم.

قائم مقام سازمان مدیرت بحران کشور گفت: در آذر ماه امسال هم 58 مورد حادثه در کشور ثبت شده است که در مقایسه با 30 مورد مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش 36 درصدی تلفات ناشی از این حوادث هستیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: بیشترین حوادث رخ داده در کشور شامل زلزله، سیل و آب گرفتگی است اما امسال بدلیل خشکسالی با آتش سوزی جنگل ها نیز مواجه بودیم که افزایش یافته است.

وی اظهارداشت: روزانه بطور متوسط سه زمین لرزه در کشور رخ می دهد که در 9 ماه امسال 237 زلزله در کشور ثبت شده است که شدت ریشتر آن هر چند بیشتر از گذشته بود اما خوشبختانه خسارات و تلفات کمتری داشته است.

شیشه گر اضافه کرد: در بین 79 کشور قاره آسیا و اقیانوسیه سالانه 500 هزار مورد زلزله اتفاق می افتد که هزار مورد آن در ایران است و بطور میانگین شاهد وقوع سه زلزله در کشورمان هستیم.

شیشه گر مقاوم سازی ساختمانها، اصلاح و رعایت مقرات ملی ساختمان، لایروبی و آموزش مردم و مدیران را از عوامل مهم در کاهش حوادث غیرمترقبه در کشور دانست.

قائم مقام سازمان مدیرت بحران کشور یادآور شد: امسال شش هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با حوادث در کشور اختصاص یافته که در امور پیشگیری، آماده سازی، مقاوم سازی و کاهش خسارات هزینه خواهد شد.

وی گفت: با اقدامات انجام شده میزان خسارات و تلفات ناشی از حوادث غیر مترقبه در کشور سه برابر کمتر شده است.