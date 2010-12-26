تائید حکم قصاص قاتل میدان کاج/ اعدام جاسوس رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی عصر یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای بعثت در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت پرونده میدان کاج گفت: دیوان عالی کشور امروز حکم قصاص قاتل میدان کاج را تائید کرد که در صورت تقاضای اولیای دم هفته آینده اجرا می شود.

وی افزود: حکم قصاص می تواند به صورت علنی اجرا شود ولی کیفیت اجرای حکم که چگونه و کجا و چه زمانی اجرا شود بعدا اطلاع رسانی می شود.

دادستان تهران گفت: دیوان عالی کشور نسبت به بخشی از اتهامات اخلاقی متهمه ردیف دوم ایراد گرفته و پرونده به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان ارجاع شده است ولی متهمه را در شراکت قتل وارد ندانسته است.



دلیل بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد ارتکاب جرایم امنیتی است

جعفری دولت آبادی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد علت بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد افزود: این افراد اتهام امنیتی داشته اند و جرایم امنیتی مرتکب شده اند که برخی حکم گرفته اند و برخی منتظر صدور حکم هستند.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر علت انتقال پرونده حادثه مریوان به دادستانی تهران گفت: ممکن است محل رسیدگی پرونده ها تغییر کند و به دلیل اهمیت این پرونده از دیوان عالی درخواست انتقال به تهران شد که دیوان موافقت کرد.

هم میهن فعلا نمی تواند منتشر شود

دادستان تهران در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به اتهامات روزنامه هم میهن افزود: در مورد این پرونده درخواست اعمال ماده 18 شده و این روزنامه فعلا نمی تواند منتشر شود تا زمانی که قوه قضائیه رسیدگی به پرونده را به سرانجام رساند.



اعدام جاسوس رژیم صهیونیستی

وی از بررسی پرونده یک جاسوس رژیم صهیونیستی در دادگاه انقلاب خبر داد و افزود: این جاسوس محکوم به اعدام شده که پس از تایید حکم مشخصات جاسوس اعلام می شود البته پرونده های دیگری هم در مورد جاسوسی در حال رسیدگی است.



آخرین وضعیت شکایت دولت از علی مطهری و محمد باقر قالیباف

جعفری دولت آبادی در مورد آخرین وضعیت شکایت دولت از علی مطهری و محمد باقر قالیباف گفت: برای دادستانی فرقی ندارد که طرف شکایت چه کسی و از چه جناح و گروهی باشد هر چند ممکن است رسیدگی به پرونده این اشخاص دیر یا زود شود ولی چون نام افراد را برده اید باید بگویم که این پرونده در حال رسیدگی است و اگر نهایی شد اعلام می کنیم.



کیفر خواست پرونده قاتل دکتر سرابی به زودی به دادگاه ارسال می شود

دادستان تهران از آخرین وضعیت پرونده قتل دکتر سرابی خبر داد و افزود: پرونده قاتل به جرم محاربه و صدور کیفر خواست قصاص تشکیل شده که به زودی کیفرخواست آن صادر و به دادگاه ارسال می شود.

وی در مورد پرونده معاون اول رئیس جمهور گفت: این پرونده مانند سایر پرونده ها در حال رسیدگی است که حلقه اول آن به دادگاه رفته و حلقه دوم پرونده در حال پیگیری است که با توجه به حساس بودن پرونده اطلاع رسانی زودهنگام مشکل ایجاد می کند و رسانه ها نباید در خلال تحقیقات به حواشی پرونده دامن بزنند.

جعفری دولت آبادی در مورد تبلیغات رسانه ها و سایت های خارجی در مورد زورگیری از مردم در ملاء عام گفت: پلیس گزارشاتی را به دادستانی ارائه داده و از پلیس خواسته شده تا موارد را رد یابی کند که تا ماه آینده احکام خوبی در این مورد اجرا می شود و از مردم هم می خواهیم در شناسایی این افراد ما را کمک کنند.



اعدام دونفر از متجاوزان به عنف

دادستان تهران در مورد اجرای حکم یکی از متجاوزان به عنف و زورگیران گفت: با حکم دادگاه دو تن از این افراد به اعدام و 15 سال حبس محکوم شدند.

وی در مورد پرونده هواپیماربایی اخیر در کشور گفت: متهم پرونده به ایران بازگشت و اتهامات وی در حال رسیدگی است.

علت بازداشت روزنامه نگاران روزنامه شرق

جعفری دولت آبادی در مورد علت بازداشت روزنامه نگاران روزنامه شرق گفت: این روزنامه نگاران جرایم امنیتی داشتند و اقدامات آنها ارتباطی با روزنامه نگاری نداشته و بیشتر در صدد صدور اطلاعیه و بیانیه بوده اند.

وی افزود: این 6 روزنامه نگار در دو مرحله توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان تهران در مورد پرونده خانم نازنین خسروانی گفت: این متهم به جرم اقدام علیه امنیت ملی و علیه نظام محکوم و پرونده وی به زودی به دادگاه ارائه می شود.



دلایل بازداشت رئیس دانا

وی در پاسخ به این پرسش که گفته شده آقای رئیس دانا به جرم مصاحبه با رسانه های بیگانه و اخلال در هدفمند کردن یارانه ها بازداشت شده است گفت: این شخص پرونده اش در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و قضایی است که مصاحبه وی با رسانه های بیگانه دستگیری وی را تسریع کرد چون وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی هستیم حق نداریم در آن اخلال ایجاد کنیم.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر تشکیل پرونده ویژه آلودگی هوا و اخلال گران در هدفمند کردن یارانه ها گفت: تا کنون هیچ پرونده ای در مورد آلودگی هوا و هدفمند کردن یارانه ها تشکیل نشده است.

دادستان تهران در پاسخ به این پرسش که نامه ها و جوابیه های حقوقی میان دادستان تهران و الهام مشاور حقوقی رئیس جمهور در پرونده روزنامه ایران چرا صورت گرفت گفت: استنباط ما از قانون این بود تا فضای جامعه در معرفی اتهام افراد کمتر گسترش پیدا کند اما این به معنای حمایت از فتنه گران و جریان فتنه نیست هر چند که ما اجازه اظهار نظر و انتقاد را داده ایم ولی پاسخ حقوقی نباید همراه با اتهام باشد و این نامه ها و جوابیه ها را باید حقوقدانان مطالعه و در مورد آن قضاوت کنند.

انتظار نداشتیم دوستان ما دستگاه قضایی را متهم به حمایت از جریان فتنه کنند

وی ادامه داد: انتظار نداشتیم دوستان ما دستگاه قضایی را متهم به حمایت از جریان فتنه کنند حالا که غبار مناظره ها فرو نشسته رسانه ها دیگر به این جریان دامن نزنند.

جعفری دولت آبادی در مورد نامه اخیر پسر عیسی سحرخیز به دادستان تهران گفت: نامه را در سایت ها خوانده ام ولی مفاد آن صحت ندارد.