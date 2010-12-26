خبر دستگیری عبدالرئوف ریگی تائید نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر،مهندس مصطفی محمد‌نجار وزیر کشور در حاشیه مراسم بدرقه رسمی معاون اول رئیس جمهور افغانستان در جمع خبرنگاران ‌در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا خبر دستگیری"عبدالرئوف ریگی" یکی از سرکردگان گروهک تروریستی ریگی صحت دارد؟ گفت: این خبر را ‌در مطبوعات و سایت‌ها دیدیم اما در جلسه‌ای که چند روز پیش در ترکیه با وزیر کشور پاکستان داشتیم، از او پرسیدیم، ولی هنوز تأیید نکرده و اطلاع دقیقی به ما ندادند.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه میان ایران و افغانستان چه توافقاتی در سفر معاون اول رئیس جمهور این کشور به ایران صورت گرفت، اظهار داشت: یکی از مباحثی که در جلسه بنده با وزیر مهاجرین افغانستان انجام شد، بحث پناهندگان و اتباع افغانی حاضر در ایران بود.

وزیر کشور با بیان اینکه در این جلسه درخصوص تردد غیر مجاز مهاجران افغان مباحثی مطرح و بررسی شد گفت : از مقامات افغانستان خواستار قانونمند ‌شدن تردد اتباع شدیم که طرف افغانی پذیرفت و قرار شد گروه کاری مشترک تشکیل و نحوه قانونمندی رفت و آمد اتباع افغانی انجام شود.