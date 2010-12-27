اسماعیل حسن زاده مدیرعامل شرکت مطالعات و نشر کتاب پارسه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر دست اندرکاران پروژه مشغول کار روی آن هستند و قصد داریم مجموعه "یکی بود یکی نبود" را در نمایشگاه بین المللی کتاب عرضه کنیم.

وی گفت: تا به حال 10 عنوان از این مجموعه برای اخذ مجوز چاپ به ارشاد ارسال شده است و این عناوین در انتظار مجوز چاپ به سر می‌برند. باقی عناوین نیز مراحل تصویرسازی را طی می‌کنند. دبیر بخش تصویرگری این پروژه علی بخشی و مسئول نظارت بر متون یوسف علیخانی است.

"یکی بود یکی نبود" مجموعه مدونی از متون کهن ادبیات فارسی است که هر جلد از این مجموعه 200 الی 300 صفحه است و نثری ساده و امروزین خواهند داشت.

در این پروژه 30 متن کهن فارسی توسط 30 نویسنده معاصر بازنویسی شده است. در میان نویسندگان این مجموعه نام امین فقیری، محمدرضا گودرزی، علی عبداللهی، سیامک گلشیری ، فریبا وفی، سپیده شاملو و ... به چشم می خورد.

کتابهای این مجموعه پیش از این قرار بود به بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب برسد که به دلایل مختلف این امر میسر نشد و مسئولان این پروژه ابراز امیدواری کردند آن را به نمایشگاه کتاب امسال برسانند.