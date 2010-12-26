117کانون فرهنگی تبلیغی در لرستان فعالیت دارند

اردشیر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: کانون‌های فرهنگی تبلیغی مساجد باید با فرهنگ‌سازی مناسب و بازبینی برنامه‌های فرهنگی خود نقاط ضعف و قدرت را شناسایی کرده و در تولید برنامه‌های دینی و اسلامی ویژه جوانان تلاش بیشتری کنند.

وی افزود: کانون‌های مساجد باید با برگزاری برنامه‌های جذاب و تاثیرگذار فضا را برای حضور بیشتر جوانان و نوجوانان فراهم کرده تا در جهت تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلامی و مقابله با تهاجم نرم دشمنان نظام اسلامی گام های بلندی را بردارند.

کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان همچنین از فعالیت یک هزار و 871 تشکل دینی در این استان خبر داد و خاطر نشان کرد: با فعالیتهای مستمر و گسترده این تشکل ها در استان شاهد تحولات گسترده‌ای در حوزه فرهنگی خواهیم بود.