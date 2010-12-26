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۵ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۰

آقایی:

117کانون فرهنگی تبلیغی در لرستان فعالیت دارند

117کانون فرهنگی تبلیغی در لرستان فعالیت دارند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از فعالیت 117 کانون فرهنگی تبلیغی در این استان خبر داد.

اردشیر آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: کانون‌های فرهنگی تبلیغی مساجد باید با فرهنگ‌سازی مناسب و بازبینی برنامه‌های فرهنگی خود نقاط ضعف و قدرت را شناسایی کرده و در تولید برنامه‌های دینی و اسلامی ویژه جوانان تلاش بیشتری کنند.

وی افزود: کانون‌های مساجد باید با برگزاری برنامه‌های جذاب و تاثیرگذار فضا را برای حضور بیشتر جوانان و نوجوانان فراهم کرده تا در جهت تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلامی و مقابله با تهاجم نرم دشمنان نظام اسلامی گام های بلندی را بردارند.

کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان همچنین از فعالیت یک هزار و 871 تشکل دینی در این استان خبر داد و خاطر نشان کرد: با فعالیتهای مستمر و گسترده این تشکل ها در استان شاهد تحولات گسترده‌ای در حوزه فرهنگی خواهیم بود.

کد مطلب 1218121

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