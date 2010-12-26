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۵ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۱

همزمان با سفر رئیس جمهور؛

مدیران مدارس البرز در صورت صلاحدید امتحانات سه شنبه را جابجا کنند

مدیران مدارس البرز در صورت صلاحدید امتحانات سه شنبه را جابجا کنند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش البرز گفت: مدیران می توانند در صورت صلاحدید امتحانات داخلی مدارس در روز سه شنبه را جابجا کنند.

حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این مطلب به استقبال پرشور شهروندان از سفر موسس استان البرز به این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه عده زیادی از دانش آموزان خواهان حضور در مراسم با شکوه استقبال از ریاست جمهور و هیئت همراه هستند از مدیران خواسته ایم در زمینه امتحانات با آنان همکاری کنند.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد به دلیل اینکه بخش عمده امتحانات میان ترم مدارس به صورت داخلی و توسط خود مسئولان مدارس برگزار می شود در صورت صلاحدید مدیران و خواست دانش آموزان این امتحانات در روز مذکور لغو و به روز دیگری موکول شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز خاطرنشان کرد: چنانچه امتحانات این روز توسط مدیران لغو گردد برگزاری امتحان ملغی شده به آخرین روز امتحانات موکول می شود.

حلیمی تاکید کرد: در این روز هیچ یک از مدارس تعطیل نیستند.

وی به تمایل کارکنان و فرهنگیان حاضر در مدارس برای حضور در مراسم اشاره کرد و یاد آور شد: با توجه به این نکته
مدیران می توانند برای حضور و شرکت در مراسم جشن استقبال از رئیس جمهور مدرسه را در این روز تعطیل اعلام کنند.

کد مطلب 1218128

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