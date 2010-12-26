260 پژوهش کاردبردی در خراسان جنوبی به اتمام رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن خسروی ظهر یکشنبه در نشست خبری که در این دفتر برگزار شد، اظهار داشت: 260 پژوهش طی سه سال اخیر در استان انجام شده که پروپزال این پژوهش ها به اتمام رسیده و برای وارد کردن در بانک اطلاعاتی استان آماده است.

وی بر کاربردی بودن پژوهش ها تاکید کرد و بیان داشت: از پژوهش های انجام شده در سطح استان تاکنون، چهار پژوهش از علوم پزشکی، آموزش و پرورش 22 مورد، اداره کل منابع طبیعی یک پژوهش، بازرگاانی هشت مورد و جهاد کشاورزی 79 مورد به صورت کاربردی انجام داده است.

خسروی همچنین از در دست اجرا بودن 249 اولویت پژوهشی در سطح استان طی سال جاری خبر داد و افزود: این تعداد پژوهش توسط 18 دستگاه اجرایی استان در دست تهیه است.

وی اضافه کرد: از این تعداد 12پژوهش خدماتی، 48 پژوهش پزشکی، 10 مورد آموزشی، هفت مورد صنعت، پنج پژوهش اشتغال، 80 مورد مباحث علوم انسانی، 13 مورد علوم اسلامی، 44 مورد بخش کشاورزی، 14 مورد اقتصاد و 12 مورد به تربیت بدنی اختصاص دارد.

خسروی در خصوص بحث حمایت از پژوهشگران استان، تصریح کرد: در این راستا دستگاه های اجرایی می تواند دو درصد از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی آن دستگاه را جهت حمایت از پژوهشگران هزینه کنند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین پژوهش های در دست اجرا کاربردی است، اظهار داشت: دانشگاه ها متولی پژوهش های بنیادین و دستگاه های اجرایی متولی پژوهش های کاربردی هستند.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان جنوبی در پایان از راه اندازی بانک اطلاعلاتی در سطح استان خبر داد و گفت: این بانک اطالاعاتی تا پایان سال مورد بهره برداری قرار می گیرد.