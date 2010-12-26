گفتمان صریح ایران و روسیه به نفع دو ملت است/ اولین دیدار خارجی صالحی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار ویکتور ایوانف یکی از مقامات عالیرتبه سیاسی و رئیس سازمان فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه با وی گفت: همکاریهای خوبی در زمینه هسته ای داریم که امیدوارم در دیگر عرصه ها نیز شاهد روابط مستحکم و خوبـی بـاشیم.

وی ادامه داد: ایران و روسیه دو همسایه ای هستند که می توانند در شرایط منطقه تأثیرگذار باشند و افزایش رایزنیهای سیاسی می تواند تأثیرات مطلوبی در منطقه داشته باشد.

دکتر صالحی در ادامه افزود: جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان کاملاً روشن است و طی 32 سال گذشته نشان دادیم با اتکال به خداوند و پایداری ملت غیور ایران بخوبی می توانیم درمقابل فشارها ایستادگی کنیم.

وی همچنین تـأکید کرد: بـا یک گفتمـان صریح به نفع دو طرف می تـوانیم تـعاملات سیاسی خود را بگونه ای تنظیم کنیم که هر دو کشور بهره مند شویم.

صالحی ضمن اشاره بـه راه اندازی نیروگاه بوشهرتا 2 ماه آینده و اتصال آن به شبکه برق سراسری گفت: با این رویداد شاهد توسعه همکاریها با روسیه در زمینه انرژی هسته ای خواهیم بود.



ویکتور ایوانف با تشکر و ابراز خرسندی از اینکه اولین دیدار خارجی صالحی با وی تنظیم شده است آمادگی کشورش را برای توسعه همکاریها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلام و خاطر نشان کرد: کشور ایران برای ما اهمیت زیادی دارد چون ایران کشور مستقلی است و اتکای منطقه است. از طرفی روابط دوستانه ایران و روسیه مورد پسند برخی قدرتها نمی باشد و بدین خاطر همواره مشکلاتی برای توسعه و پیشرفت ایران بوجود می آورند.



مقام بلندپایه روسی پیشنهاد تقویت همکاریها در زمینه دیپلماسی مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مطرح و تاکید کرد: استراتژی روسیه تشویق جوامع مدنی برای فشار بر دولتها به منظور حل مشکل مواد مخدر در افغانستان است.



دکتر صالحی آمادگی همکاری کشورمان با روسیه در ارتباط با مواد مخدر را در تمامی سطوح اعلام کرد و افزود: بایستی از طریق یک همکاری منطقه ای و بین المللی موضوع را مدیریت و مشکل را حل کنیم.