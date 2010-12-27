مسجد پاولودار قزاقستان؛ نماد خیر و آرامش

مسجد شهر پاولودار در مرکز شهر ساخته شده و دارای دو شبستان است. شبستان اصلی این مسجد 1200 مرد و شبستان دیگر آن 300 زن نمازگزار را دربر می گیرد.

این مسجد دارای یک گنبد و چهار مناره است. بلندی مناره های این مسجد به 63 متر و گنبد آن به 54 متر می رسد.

علاوه بر تسهیلات دینی مسجد شهر پاولودار دربرگیرنده یک مدرسه اسلامی، یک سالن برگزاری مراسم، موزه فرهنگ اسلامی، کتابخانه، رستوران و اتاقهای مختلف دیگر است.

این مسجد موج جدیدی از زندگی فرهنگی و معنوی را به این شهر و معماری آن که تحت تأثیر سایر طراحی های شهری قرار گرفته بود باز گرداند.



مسجد زیبا و بزرگ پاولودار از اقصی نقاط این شهر نمایان است. گند و مناره های آبی این مسجد و پلکان طولانی و عریض آن از جمله ویژگی هایی است که ساختمان آن را متمایز کرده است. ساختمان مسجد به شکل ستاره هشت پر 48 متر در 48 متر ساخته شده است.

شبستان داخلی مسجد نیز با یک چلچراغ کریستال و 434 چراغ تزئین شده که در تاشکند ساخته شده است. این مسجد که به نوعی شکل یک قلب است تداعی گر گشایش به سوی خیر و آرامش است.