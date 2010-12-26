300 تانکر در اطراف سهل آباد شیراز تخلیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سعید معصومی گفت: پسماندهای فاضلابی تهدیدی جدی برای سلامت عمومی شهروندان محسوب می شود که جدا از اینکه کدام نهاد مسئول چه قسمتی هست و کدام نهاد نیست این موضوع باید به عنوان خطری جدی برای محیط زیست شهری با هماهنگی مدیریت استان پیگیری و حل شود.

وی اظهار داشت: تخلیه این فاضلابها در سهل آباد سلامت عمومی شهروندان را به ویژه در آن محدوده تهدید می کند و طی جلسات متعدد با شرکت آبفا ساماندهی این تانکرها در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار منطقه هفت افزود: طبق بند ب ماده دو قانون مدیریت پسماند، پسماند به مواد جامد، مایع و گاز به غیر از فاضلاب گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه فعالیتهای انسانی تولید و از نظر تولید کننده زاید تلقی شود بنابراین طبق قانون، دفع فاضلاب در حیطه وظایف شهرداری نیست زیرا دستگاههای اجرایی موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندهای تولیدی خود تدابیر ویژه ای در نظر گیرند که با این وجود ساماندهی پسماندهای شرکت آب و فاضلاب مستقیما برعهده همان شرکت است.

وی با اشاره به بخشی از سخنان مدیرعامل شرکت آبفا مبنی بر موارد تبصره چهار ماده دو قانون مدیریت پسماند گفت: شهرداری جهت جمع آوری لجنهای حاصل از تصفیه فاضلاب که در انتهای تصفیه خانه بر جا می ماند اعلام آمادگی کرده اما شرکت آبفا بنا به دلایلی از تحویل اینگونه لجنها به شهرداری خودداری می کند در حالیکه فاضلاب چاههای جذبی نه تنها خشک و کم رطوبت نبوده بلکه در دسته پسماندهای کاملا مرطوب قرار می گیرد که جمع آوری آنها به طور حتم بر عهده شهرداری نیست.

معصومی خاطرنشان کرد: بر اساس اشاره مدیرعامل شرکت آبفا به ماده 55 قانون شهرداریها که می گوید "شهرداری موظف است محل مخصوصی برای مواد رسوبی فاضلاب و نظایر آن تعیین کند" باید گفت این قانون پیش از تشکیل شرکت آب و فاضلاب تصویب شده و در صورتیکه با وجود چنین سازمانی فاضلابها در حیطه وظایف شهرداری تعریف شود فلسفه وجودی شرکتی تحت عنوان "آب و فاضلاب" کمی با آنچه در واقعیت متصور می شویم، منافات پیدا می کند.

شهردار منطقه هفت شیراز با بیان اینکه آنچه باید مورد توجه اساسی واقع شود سلامت شهروندان است، گفت: پیشنهاد می شود شرکت آبفا مطالعه و طراحی یک تصفیه خانه مخصوص جمع آوری پسماندهای فاضلابی را انجام داده و با کمک مدیریت استان و همکاری شهرداری این مشکل را رفع کند.