حسین تفکری رئیس انتشارات تلاوت سازمان دارالقرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تأثیر هدفمندی یارانه ها بر وضعیت چاپ و نشر قرآن گفت: هدفمندی یارانه ها تا کنون بر چاپ و نشر قرآن تأثیری نداشته است، شاید برای مقطعی کوتاه بازار فروش اندکی دچار رکود شود، علت هم این است که بسیاری از افراد جامعه خرید کتاب را در اولویت آخر خود قرار می دهند و درحال حاضر نگران پرداخت سایر هزینه ها هستند.

وی افزود: شاید بسیاری اعتقاد داشتند که همزمان با هدفمندی یارانه ها قیمت کاغذ و سایر مواد اولیه چاپ کتاب افزایش می یابد اما این اتفاق تا کنون رخ نداده است، چرا که دولت قیمتها را کنترل کرده است و این امر یک اتفاق مثبت تلقی می شود. شاید در آینده هزینه برق انتشاراتی ها افزایش یابد اما اکنون این بحث مطرح نیست.

تفکری در رابطه با استفاده بهینه از فرصت به وجود آمده گفت: درحال حاضر در بسیاری مشاغل از جمله چاپ و نشر قرآن یک فضای رقابتی وجود دارد، هدفمندی یارانه ها شاید موجب شود افرادی که از توان و ظرفیت کمتری برخوردارند از این عرصه خارج شوند ، چرا که در زمینه انتشار بسیاری با سرمایه بسیار اندک انتشارات کوچکی تشکیل داده و فعالیت چندانی ندارد.

رئیس انتشارات تلاوت سازمان دارالقرآن کریم تصریح کرد: جریان هدفمندی یارانه ها می تواند به کاهش این موازیکاریها کمک کند و اگر از این وضعیت بتوان استفاده بهینه کرد شاید در بلند مدت، وضعیت بهبود هم یابد. وقتی قرار است از نقطه الف به ب حرکت کنیم به طور طبیعی باید یک دوره انتقالی را سپری کنیم. ممکن است در این دوره انتقال عده ای سردرگم باشند برخی کالاها با رکود مواجه شوند اما سپری شدن این دوره انتقال به طوری طبیعی وضعیت بهبود می یابد.

وی یادآور شد: دوسال گذشته دولت یارانه کاغذ را حذف کرد. بنابراین برای انتشارات درحال حاضر اتفاق جدیدی رخ نداده است. بیشتر ناشران از این وضعیت ابزار رضایت می کنند چرا که در گذشته کاغذ یارانه ای به عده ای نمی رسید و عده ای در این رابطه سوء استفاده می کردند.

تفکری همچنین اظهار داشت: شاید قیمت کتاب پس از هدفمندکردن یارانه ها اندکی، نه چندان قابل توجه افزایش یابد.