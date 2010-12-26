هدفمندی یارانه ها اصلی ترین خواسته اقتصادی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، غلامحسین دشتی در جلسه تودیع و معارفه معاون فرماندار ابرکوه اظهار داشت: با توجه به فضای عزت ‌بخش ایران اسلامی در سطح جهان که با رهبری‌های مقام معظم رهبری فراهم شده است و توجه به فراهم شدن نسبی زیرساختها در بخشهای مختلف، زمینه برای طرح هدفمند شدن یارانه‌ ها فراهم شده است.

وی با بیان اینکه این طرح انقلابی اقتصادی در کشور است، عنوان کرد: اجرای چنین طرحی یک خواسته بزرگ اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود که تحقق عدالت در جامعه را به دنبال دارد.

دشتی، خدمت به مردم انقلابی ایران اسلامی را از برکات انقلاب اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: مسئولان باید قدردان موقعیتی که در خدمتگزاری یافته‌ اند، باشند.

فرماندار ابرکوه نیز در این مراسم با اشاره به سخنان امام راحل و رهبر انقلاب، خدمت به مردم را زمینه قرب به خدا دانست.

محمدمهدی عادل همچنین از تلاشهای محمدجواد ابوالحسینی، معاون سابق خود نیز به خاطر تلاشهای صادقانه در این مسئولیت قدردانی کرد.

امام جمعه ابرکوه نیز در سخنانی اظهار داشت: در نظام اسلامی هر منصبی تنها دارای پست دنیایی نیست بلکه رنگ و لعابی معنوی به خود می ‌گیرد.

حجت ‌الاسلام سیدابراهیم حسینی خاطرنشان کرد: مسئولان می‌ بایست تهذیب عمل را سرلوحه کار خود قرار دهند.

در این مراسم، مسلم فلاح‌ زاده فرزند شهید گرانقدر محمود فلاح‌ زاده به عنوان معاون جدید فرماندار ابرکوه معرفی و از خدمات محمدجواد ابوالحسینی قدردانی شد.

ابوالحسینی، معاون سابق فرماندار ابرکوه به عنوان معاون مدیرکل دفتر فنی استانداری یزد منصوب شده است.

مسلم فلاح‌ زاده، معاون جدید فرماندار ابرکوه نیز قبل از این به عنوان مشاور استاندار یزد به خدمت مشغول بوده است.