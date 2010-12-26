گرامیداشت 35 هزار جان باخته زلزله بم در خانه های نیمه ویران

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مردم شهرستانهای زلزله زده شرق کرمان امروز سالگرد 35 هزار نفر تلفات زمین لرزه 6.6 ریشتری شهر بم را در حالی برگزار کردند که یک هفته پیش خود شاهد زمین لرزه ای 6.5 ریشتری بودند که همچنان آثار این زمینه لرزه بر در و دیوار خانه هایشان آشکار است.

طبق گزارش مسئولان محلی شهرستانهای ریگان و فهرج در ریگان هزار و 800 خانه مسکونی و در فهرج هزار و 150 خانه مسکونی دچار خسارت 20 تا 100 درصد دچار خسارت شده اند و این درحالی است که پس لرزه های زمین لرزه مهیب شرق کرمان همچنان ادامه دارد و به 80 زمین لرزه رسیده است که بیش از 50 درصد آنها بالای سه ریشتر قدرت داشته اند و صبح یکشنبه نیز زمین لرزه 4.7 ریشتری این شهرستانهای را لرزاند اما این بار مردم منطقه در خانه های نیمه ویران ساکن بودند.

هر چند امداد رسانی به مناطق زلزله زده در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شد و در این راستا مسئولان استان کرمان رکوردی مناسب به جا گذاشتند اما جلوگیری از بروز خسارات در صورت زمین لرزه شدید در منطقه از اولویتهای کنونی شرق کرمان است.

زلزله زدگان در خانه های ترک خورده ساکن هستند

حالی که تعداد خانه های خسارت دیده در زمین لرزه بیش از سه هزار خانه تخمین زده می شود که کل چادرهای توزیع شده برای اسکان موقت کمتر از 600 چادر است و سایر زلزله زدگان در خانه های ترک خورده خشت و گلی ساکن هستند.

بروز زمین لرزه ها نیز موجب تداوم ترس و نگرانی در مردم شده است بطوریکه برخی از مردم همچنان ترجیح می دهند در خارج از منازل مسکونی مستقر شوند.

توزیع چادر و کانکس در مدارس ضروری است

صدمه زلزله به مدارس نیز طی روزهای بعد از زمین لرزه 6.5 ریشتری موجب شده است برخی مدارس در روزهای اول تعطیل و برخی نیز همچنان در فضای باز تشکیل شوند که برای رفع این مشکل نیز توزیع چادر و کانکس از مهمترین ضروریات زلزله زدگان است.

اما به نظر می رسد تجربه های گذشته مسئولان در راستای توزیع چادرهای اسکان موقت موجب شده است توزیع چادر با احتیاط بیشتر انجام شود اما گویی احتمال بروز زمین لرزه شدید دیگر در منطقه در نظر گرفته نشده است.

احتمال بروز زمین لرزه مجدد و خانه های ترک خورده

در صورت بروز زمین لرزه شدید در منطقه بدلیل ترک خوردگی خانه ها که اکثرا خشت و گلی هستند می تواند موجب بروز مشکلات فراوان در منطقه شود.

این درحالی است که در استانی همچون کرمان زندگی در سازه های غیر مقاوم از سوی مسئولان منع می شود و این مسئله در منطقه زلزله زده شرق کرمان بسیار حاد تر است.

چادرها در مناطق عشایری توزیع شده است

فرماندار ریگان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بیشتر چادرهای توزیع شده در منطقه در بین عشایر پخش شده است و امداد رسانی به آنها ادامه دارد.

محمد برزنگ اضافه کرد: هزار و 800 خانه مسکونی در زلزله دچار خسارت شده اند و برخی از این واحدها صد درصد تخریب شده اند.

پس لرزه های مداوم مردم را نگران کرد

وی ادامه داد: بروز پس لرزه های به صورت مداوم ادامه دارد و همین مسئله موجب نگرانی مردم است.

این مسئول خاطرنشان کرد: خاطره زمین لرزه بم هنوز در ذهن مردم نقش بسته و تکرار پس لرزه موجب شده است مردم احتیاط کنند.

برزنگ گفت: زلزله صبح امروز ریگان در ارتفاعات ریگان روی داد و کسی در این منطقه ساکن نیست به همین دلیل خسارتی در برنداشت.

برخی کلاسها در فضای باز تشکیل می شوند

فرماندار ریگان ادامه داد: در این شهرستان 53 مدرسه چادری و غیر مقاوم در بخش عشایر نشین وجود دارد و 46 مدرسه دیگر نیز در مناطق دیگر استجکام مناسبی ندارند و بر اثر زمین لرزه آسیب دیده اند.

وی گفت: به همین دلیل دانش آموزان کلاسهای را در فضای باز تشکیل می دهند و باید هر چه زودتر برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود.

سقفی برای بازسازی مشخص نشده است

برزنگ در خصوص بازسازی مناطق زلزله زده نیز گفت: سقفی برای اعتبارات ساخت و سازها مشخص نشده است و امیدواریم بخشی هم بلاعوض باشد.

وی گفت: خانه هایی که در زمین لرزه 100 درصد خسارت دیده اند در اولویت بازسازی قراردارند و در مراحل بعدی خانه های با خسارت کمتر پوشش داده می شوند.

اسکان موقت در فهرج انجام نشده است

فرماندار فهرج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان خواستار توزیع چادر بین خانوارهایی شد که خانه هایشان دچار خسارت سنگین شده است.

حسین زین الصالحین افزود: هزار و 150 خانه مسکونی در این شهرستان دچار خسارت شده است.

وی تصریح کرد: زمین لرزه های امروز نیز در فهرج ادامه داشت اما خوشبختانه با عنایت خداوند مشکلی پیش نیامد.

خانه های خسارت دیده خشت و گلی هستند

این مسئول خاطرنشان کرد: اغلب خانه های خسارت دیده در فهرج خشت و گلی هستند و باید با توجه به زمین لرزه ها فکری برای اسکان موقت صورت گیرد.

وی گفت: پیشنهاد داده ایم اردوگاهی در فهرج با چند صد چادر برپا شود و افرادی که خسارت زیاد دیده اند شبها در این اردوگاه مستقر شوند تا فکری برای بازسازی شود.

فرماندار فهرج با اشاره به پیگیریهای مداوم گفت: به زودی اکیپی برای بررسی شرایط منطقه و اسکان موقت به شهرستان ارسال می شود.

بروز زمین لرزه های مکرر در فهرج و ریگان و احتمال شدت یافتن زمین لرزه های می تواند موجب خسارت فراوان به خانه هایی شود که با وجود خسارات ناشی از زمین لرزه همچنان ساکنان آنها به ناچار در این خانه ها مستقر هستند و تسریع در بررسی شرایط منطقه و ممنوع شدن اسکان در خانه های خسارت دیده و خطرناک ضروری است.