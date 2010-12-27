کارفرمایان متخلف تهرانی 3.1 میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار عملکرد ماهیانه اداره کل کار و امور اجتماعی استان تهران در آذرماه سالجاری برای اشتغال اتباع خارجی نشان می دهد که کارفرمایان متخلف این استان تهران برای بکارگیری یکهزار و 696 کارگر غیرمجاز خارجی بیش از 3.1 میلیارد ریال جریمه شدند.

بر پایه این گزارش، در این دوره 768 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و کارگاه‌های استان تهران انجام شد که 425 مورد آن به شهر تهران اختصاص داشت ولی در مجموع 1696کارگر غیرمجاز خارجی شناسایی شد.

در ورامین، شهرری، پاکدشت، اسلامشهر و دماوند نیز مجموعا 362 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی مستقر در این شهرها به ثبت رسید که در این رابطه نیز 586 کارگر غیرمجاز بدون کارت اشتغال و حتی مجوز ورود به کشور و همگی تبعه کشور افغانستان در این شهرها شناسایی شدند، همچنین 1110نفر دیگر نیز فقط در شهر تهران شناسایی شدند.

بر اساس بند (ج) ماده 11قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در آذر ماه سالجاری 585 برگ جریمه به ارزش بیش از 3.1 میلیارد ریال برای کارفرمایان متخلف استفاده کننده از نیروی کار غیرمجاز خارجی به جای کارگران ایرانی صادر شد که در این بخش نیز شهر تهران با 405 مورد، بیشترین تعداد برگ جریمه را به خود اختصاص داد.

از 180برگ جریمه دیگر، 111برگ جریمه برای شهرری، 30 برگ جریمه برای ورامین، 9 برگ جریمه پاکدشت، 8 برگ جریمه برای دماوند و 22 مورد نیز برای اسلامشهر صادر شد که در این میان برای فیروزکوه آماری ارائه نشده است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران، از کل جریمه 3.1 میلیارد ریالی صادر شده برای کارفرمایان متخلف تهرانی، بیش از 2 میلیارد و 769میلیون ریال به کارفرمایان شهر تهران اختصاص یافت و شهرری با بیش از 538 میلیون ریال، بیشترین ارزش جریمه صادر شده را پس از تهران به خود اختصاص داد و بقیه شهرهای استان نیز با مبالغی کمتر در ردیف های بعدی قرار گرفتند.

از کل جریمه های صادر شده برای کارفرمایان متخلف تاکنون بیش از 1 میلیارد و 199میلیون ریال آن وصول شده که بیش از 817 میلیون ریال از جریمه های وصول شده به شهر تهران، 80 میلیون ریال ورامین، 229 میلیون ریال شهرری، 45 میلیون ریال اسلامشهر، 21 میلیون ریال دماوند و 5 میلیون ریال نیز از پاکدشت وصول شده است.

این گزارش می افزاید: 488 مورد جایگزینی نیروی کار ایرانی به جای کارگرغیرمجاز خارجی نیز توسط ادارات کار و کارفرمایان طی آذر ماه صورت گرفت که 41 نفر در ورامین، 153نفر در شهرری، 9 نفر در پاکدشت، 4 نفر در دماوند و 47 نفر در اسلامشهر جایگزین کارگران غیرمجاز خارجی شدند، برای تهران نیز آماری معادل 234 نفر جایگزینی ارائه شده است.

در این دوره 162کارفرمای متخلف از تهران، 18نفر از ورامین، 127 نفر از شهرری، 4 نفر از دماوند و 28 نفر نیز از اسلامشهر (مجموعا 358 نفر) به مراجع قضایی معرفی شدند. پاکدشت آماری معادل 19نفر ارائه کرده و فیروزکوه نیز آماری از معرفی کارفرمایان متخلف به مراجع قضایی ارائه نکرده است.

همچنین بررسی نتایج پیگیری پرونده های کارفرمایان متخلف از مراجع قضایی (معمولا مربوط به پرونده های ماههای قبل)، نیز نشان می دهد که در آذرماه در مجموع 6 رای که 2 مورد مربوط به تهران، 2 مورد شهرری و 2 مورد نیز اسلامشهر بوده است صادر و ابلاغ شد.

از آرای صادره، 2 مورد جریمه نقدی 3 میلیون ریالی در تهران، 2 مورد به ارزش بیش از 9.5 میلیون ریال در شهرری و 2مورد نیز به ارزش 8 میلیون ریال دراسلامشهر صادر شده است.