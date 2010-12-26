98 هزار قالیباف کارت مهارت فنی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت فرش دستباف آذربایجان غربی افزود: تاکنون دو هزار و 700 نفر قالیباف به منظور اخذ کارت مهارت فنی به سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی شده‌اند که تا کنون برای هزار و 400 قالیباف کارت مهارت فنی صادر شده است.

وی از ثبت ملی دو برند فرش افشار تکاب و فرش ریزماهی خوی خبر داد و بیان داشت: صادرات فرش دستباف تولید شده در آذربایجان غربی به نام سایر استانهای کشورمورد اعتراض بافندگان فرش استان بود که ثبت برند این دو طرح فرش به نام آذربایجان غربی در این راستا انجام شد.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: سازمان بازرگانی به منظور شناساندن فرشهای تولیدی استان و معرفی ویژگی‌های منحصر به فرد فرش‌ای ریزماهی خوی و فرش افشار تکاب، این دو برند را بر اساس مقررات اداره کل مالکیت صنعتی به نام این استان به ثبت ملی رسانیده و مقدمات اولیه ثبت جهانی آنها نیز انجام شده تا بتوانیم در سال 2011 این کار را عملیاتی کنیم.

اسکندی با اشاره به طرح جدید بیمه قالی‌بافان خاطرنشان کرد: در حال حاضر این طرح به صورت آزمایشی در تهران، قم و یزد اجرا شده که پیش‌بینی می‌شود دی ماه سالجاری صدور دفترچه بیمه در آذربایجان غربی نیز آغاز شود.