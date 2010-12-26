مناقصه منوریل قم بدون دعوت سازمان بازرسی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید رسول محمودآبادی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به مشکلات پروژه‌های عمرانی استان اشاره کرد و در مورد پروژه منوریل در قم اظهار داشت: اینکه گفته شود اداره کل بازرسی استان قم با ایجاد منوریل در قم مخالف است، صحت ندارد.



وی با بیان اینکه در ابتدای طرح ایجاد منوریل سازمان بازرسی با ورود با موضوع متوجه ایراداتی در این زمینه شد، گفت: عدم طرح مطالعاتی یکی از این ایرادات بود و همچنین به منظور خارج نشدن ۱۴ میلیارد تومان اعتبار از استان با یک پیمانکاری که هیچ گونه طرح مطالعاتی در زمینه منوریل نداشت تفاهم نامه امضا شده بود.



محمود آبادی افزود: همچنین طی تشریفاتی که در مناقصه طرح صورت گرفته بود برخلاف قانون از سازمان بازرسی برای شرکت در مراسم دعوت نشده بود و برنده مناقصه با قیمت پیشنهادی حدود ۳۰ درصد از قیمت برآورد اولیه برنده شد و وی را بدون ارجاع به کمیته فنی و بازرگانی معرفی کرده بودند.



وی ادامه داد: عدم پیش بینی اعتبار لازم در مراحل اولیه کار و همچنین نداشتن مجوز از محیط زیست و آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و به چالش کشیده شدن عبور منوریل از مقابل حرم حضرت معصومه(س) از دیگر ایراداتی است که در ابتدای اجرای طرح منوریل وجود داشت.



مدیرکل بازرسی استان قم با بیان اینکه برخی از ایرادات در حال حاضر رفع شده است بیان داشت: با توجه به اینکه منوریل به منظور جابجایی بهتر مسافرین و جمعیت شهر احداث می‌شود بهتر بود که آغاز اجرای آن از شهرک پردیسان شروع می‌شد.



سوء استفاده در نحوه قیمت گذاری املاک در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص)



وی در ادامه به طرح پیامبر اعظم (س) و حمایت جدی در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: مردمی که در مسیر این طرح قرار دارند باید به نهاد‌های مربوطه کمک کنند تا این طرح هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد.



محمودآبادی به سوء ‌استفاده‌هایی که در پروژه بلوار پیامبر اعظم وجود داشت اشاره کرد و افزود: یکی از این مشکلات در زمینه نحوه قیمت گذاری و کار‌شناسی اراضی بود که برخی قیمت گذاری‌ها با توجه به شرایط واحد، به دو صورت اعلام شده بود و همچنین در برخی از بازرسی‌ها نیز مشخص شد که برای یک واحد مسکونی با کار‌شناس واحد و روز و تاریخ واحد دو قیمت صادر شده که در این زمینه تذکراتی به شهرداری داده شد.



وی در ادامه به عوامل موثر در کارایی پروژه‌های استان اشاره و تصریح کرد: نحوه انتخاب پیمانکار، نظارت بر برنامه زمان بندی پروژه‌ها، تخصیص به موقع اعتبارات برای پروژه‌ها، آموزش میزان آشنایی مدیران با ضوابط و مقررات ارجاع کار به کار‌شناسی و پیمانکار، انجام مطالعات توجیهی پروژه‌ها توسط مشاور و مطالعات تفصیلی پروژه از جمله نکاتی است که در کارایی پروژه موثر است.



تصویب 75 مصوبه در شورای نظارتی استان قم



مدیرکل بازرسی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل شورای نظارتی در کشور گفت: شورای نظارتی کشور در سال ۱۳۸۷ تشکیل شده است که وزیر اطلاعات، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کشور عضو این شورا هستند.



وی هدف از تشکیل این شورا را افزایش اثربخشی نظارت‌ها در کشور عنوان کرد و با اشاره به تشکیل شورای نظارتی در استان قم اظهار داشت: اواخر سال ۱۳۸۸ اساسنامه شورای نظارتی استانی به استان قم ابلاغ و این شورا با عضویت مدیران کل اطلاعات، دیوان محاسبات و بازرسی استان قم در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۸۹تشکیل شد و طبق اساسنامه چنانچه حضور دادستان استان نیز در جلسات شورا نیاز باشد وی به فراخور حال به جلسات دعوت خواهد شد.



محمودآبادی از برگزاری 9 جلسه در شورای نظارت استان قم خبر داد و تاکید کرد: این جلسات تاکنون ۷۵ مصوبه داشته که از این تعداد ۴۵ مصوبه اجرایی شده است.



مدیرکل بازرسی استان قم در ادامه با تأکید بر اینکه فعالیت شورای نظارتی استان با حفظ صلاحیت ذاتی دستگاه‌ها عضو صورت می‌گیرد به اهداف این شورا اشاره کرد و بیان داشت: افزایش اثربخشی دستگاه‌های نظارتی، تقویت نظارت استانی، ایجاد رویه واحد و هماهنگ در نظارت‌ها از جمله اهداف این شورا است.



وی در ادامه به محور فعالیت‌های این شورا اشاره کرد و ابراز داشت: تشکیل جلسات منظم، تبادل تجربیات و اطلاعات نسبت به موضوعات مورد توافق، تبادل اسناد و مدارک مربوط به موضوعات مورد توافق، همکاری و استفاده متقابل از توان کار‌شناسی از جمله این فعالیت‌هاست.



محمودآبادی همچنین ایجاد و هماهنگی در برگزاری دوره‌های آموزشی و نشست‌های علمی، ارائه نظریات ارشادی، اصلاحی و پیشنهادات مناسب و هشدار در جهت پیشگیری از سوء جریانات و ارائه تذکر به مدیران را از دیگر فعالیت‌های این شورا عنوان کرد.



مدیرکل بازرسی استان قم با بیان اینکه ریاست این شورا به صورت دوره‌ای انتخاب می‌شود گفت: انتخاب رئیس شورا هرشش ماه یکبار صورت می‌گیرد که در شش ماه اول سال ریاست این شورا برعهده مدیرکل بازرسی استان بوده و رئیس دیوان محاسبات ریاست شش ماه دوم را برعهده دارد.