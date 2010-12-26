توسعه پژوهش در جامعه نیازمند بودجه و توجه جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مصطفی افضلی فرد بعد از ظهر یکشنبه در نشست علمی و پژوهشی پیرامون فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار داشت: بی شک توسعه تحقیق و پژوهش در کشور در گرو بها دادن مسئولان اجرایی به پژوهش و تخصیص بودجه کافی به این امر است.

وی با انتقاد از اجرای سیاست انقراض بودجه در این زمینه اضافه کرد: در صورت افزایش حمایتهای مادی دست اندرکاران و سازمانهای فعال در امر تحقیق و پژوهش، توسعه کشور و ارائه تحقیقهای ناب از سرعت مطلوبی برخوردار خواهد بود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایجاد موسسه های پژوهشی و پیوند آن با سازمانها و نهادهای پژوهشگری و نیز ایجاد فراغت لازم برای محقق را، از مهمترین راهکارهای توسعه پژوهش در کشور عنوان کرد.

وی با تببین جایگاه پژوهش در قرآن و نهج البلاغه افزود: با نگاهی به آیات قرآن متوجه می شویم که خداوند به شک زادیی و دست یافتن به یقین با بهره گیری از تحقیق تاکید دارد و ما نیز باید با در نظر گرفتن این امر در توسعه تحقیق و پژوهش تلاش کنیم.

افضلی فرد همچنین به استفاده از معارف قرآنی و کتب اسلامی در پیشینه تحقیق در حوزه علوم اجتماعی و انسانی توسط اساتید و دانشجویان تاکید کرد.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی نیز در این جلسه طی سخنانی با تاکید بر لزوم نهادینه کردن امر تحقیق و پژوهش در جامعه یادآور شد: توجه به فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت در راستای حفظ استقلال کشور و مبارزه با استکبار همسو با برنامه های پژوهشی ضروری است.

مسعود گنجی با بیان اینکه بی توجهی به مقوله فرهنگ شهادت، بنیه و پایه های کشور را متزلزل خواهد ساخت، متذکر شد: باید با تقویت ارزشهای دینی و فرهنگ از خود گذشتگی، فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه حاکم کرد.

گفتنی است در پایان این نشست علمی ضمن تجلیل از پزوهشگران برجسته و موفق در عرصه ایثار و شهادت استان، نخستین کتاب مجموعه تحقیقهای پژوهشگران استان اردبیل در حوزه ایثار و شهادت با عنوان "ره آورد پژوهشی" رونمایی شد.

