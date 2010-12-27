وقوع ازدواج در مازندران 7 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: میزان ازدواج در مازندران در 9 ماه نخست سال جاری با کاهش 7.4 درصدی مواجه بوده است.

وی با اشاره به وقوع چهار هزار و 536 مورد طلاق در همین مدت اظهار داشت: میزان طلاق در استان 8.1 درصد افزایش داشته است.

ملکی افزود: بیش از 33 هزار مورد ولادت و بیش از 10 هزار واقعه وفات در این مدت ثبت شده است.

وی با اشاره به کاهش چهار دهم درصدی ولادت در 9 ماه نخست سال جاری تصریح کرد: 1.4 درصد افزایش وفات در مدت مشابه نسبت به سال قبل را شاهد بودیم.

مدیرکل ثبت احوال مازندران از افزایش 22 هزار نفری جمعیت مازندران در این مدت خبر داد و یادآور شد: نام های فاطمه، زهرا، مریم، معصومه و رقیه برای دختران و نام های علی، محمد، حسین، مهدی، حسن و رضا برای پسران همچنان اسامی پیشتاز در استان هستند.

وی با بیان اینکه در بیمارستان های بالای 15 ثبت ولادت در روز نمایندگی ثبت احوال دایر می کنیم خاطرنشان کرد: این مرکز در بیمارستان امام علی (ع) آمل راه اندازی شده و درهفته جاری در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری نیز راه اندازی می شود.

آیت الله نورالله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: اداره ثبت احوال در گذشته محروم واقع شده بود ولی امروز بر داده های این سازمان تاکید می شود.

وی بزرگترین خدمت ثبت احوال را ارائه آمار جمعیت دانست و افزود: این آمار سیاست تعیین کننده ای برای برنامه ریزی کشور دارد.

نماینده ولی فقیه در مازندران یادآور شد: زیرساخت سیاستگذاری کشور بر اساس فعالیت های ثبت احوال است.

طبرسی با اشاره به اینکه طلاق از مسائل و مشکلات جامعه امروز است تصریح کرد: خانواده های ایرانی از امتیاز تحکیم خانواده برخوردار بوده و از این مسئله جدا بودند.