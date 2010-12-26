3 هزار قطعه ماهی در رودخانه دیسام سیاهکل تلف شد

جعفر میرزایی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: به صاحب کشتارگاه مرغ منطقه دیسام بارها برای رعایت نکردن مقررات زیست محیطی اخطار داده شده است، اما این بار نیز با رها کردن پسابهای کشتارگاه سبب مرگ و میر ماهی و آبزیان رودخانه دیسام سیاهکل شد.

وی خاطر نشان کرد: در این حادثه به دلیل از بین رفتن اکسیژن آب هزاران قطعه ماهی زرد پر، کولی و کپور از بین رفتند.

رئیس محیط زیست سیاهکل ادامه داد: با صاحب و یا مدیر این کشتارگاه که ضرر و زیان زیادی به محیط زیست سیاهکل وارد کرده است از طریق مراجع قانونی برخورد می شود تا چنین حوادث زیست محیطی رخ ندهد.