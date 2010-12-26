9 دی نشانگر ولایتمداری و ولایت باوری ملت ایران است

سرهنگ پاسدار وجیه اله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: راهپیمایی میلیونی و عاشورایی ملت رشید ایران اسلامی در نهم دی ماه چشم فتنه را کور کرد و حمایت همه جانبه مردم از مقام معظم رهبری به دنیا ثابت شد.

وی گفت: پیوند ملت با ولایت فقیه ، امام راحل و مقام معظم رهبری نا گسستنی است و تبلیغات و فتنه افکنی دشمنان نیز راه به جایی نخواهد برد، ملت ایران اسلامی به دنیا ثابت کرده اند که مردمی بیدار و هوشیار بوده و اجازه دخالت بیگانگان در تعیین سرنوشت کشور نخواهند داد.

جعفری افزود: حضور پر شور مردم در حماسه نهم دی ماه سال گذشته به گونه ای بود که بوقهای تبلیغاتی دشمن برای نیز نتوانست خروش میلیونی ملت رشید ایران اسلامی در دفاع از مقام معظم رهبری را انکار کند.

سرهنگ پاسدار جعفری گفت: انقلاب اسلامی برگرفته از نهضت خونین عاشورا و ادامه جریان توفنده کربلاست و مردم ایران مانند یاران با وفای امام حسین (ع) آماده جانفشانی در راه دفاع از ولایت فقیه هستند.

وی افزود: فتنه افکنان باید از خروش عظیم ملت بیدار و هوشیار شوند و به دامان ملت بازگردند چون جریان فتنه و طرفداران شیطان نزد مردم شهید پرور ایران اسلامی منفور بوده و هستند.