مسابقات قرآن کریم خواهران لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجرد ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات در سخنانی اظهار داشت: در سی و دومین دوره از مسابقات قرآن کریم ویژه خواهران لرستانی 107 نفر شرکت دارند.

حجت الاسلام رضا گودرزی با اشاره به برگزاری این دوره از مسابقات در دو گروه سنی بزرگسالان و شکوفه ها، یادآور شد: سی و دومین دوره از مسابقات قرآن کریم خواهران لرستان در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل، تجوید و مفاهیم برگزار می شود.

وی ادامه داد: نفرات برگزیده این دوره از مسابقات از نفر اول تا سوم به مسابقات مرحله کشوری که اوایل اسفندماه سالجاری برگزار می شود راه خواهند یافت.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجرد با تاکید بر اینکه مهم ترین مسابقات قرآنی در سطح کشور توسط اوقاف برگزار می شود، یادآور شد: سازمان اوقاف علاوه بر ماموریت مدیریت موقوفات، بقاع متبرکه و مساجد در زمینه فعالیتهای فرهنگی فعالیت می کند.

حجت الاسلام گودرزی یادآور شد: در سی و دومین دوره از مسابقات قرآن کریم خواهران لرستان قاریانی از شهرستانهای بروجرد، ازنا، الیگودرز، کوهدشت، پلدختر، الشتر، نورآباد و خرم آباد حضور دارند.