مدل جدید آسفالت نوین در جاده های مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد عصر یکشنبه در جلسه شورای فنی مازندران افزود: مازندران به دلیل شرایط آب و هوایی خاص خود همواره در طول سال دارای بارش های فراوانی بوده لذا داشتن محورهای ایمن و مطمئن در زمان بارندگی یکی از دغدغه های اصلی این اداره کل است.

وی خاطر نشان کرد: با مطالعه و بررسی های به عمل آمده، عملیات اجرایی آسفالت متخلخل به طول 5 هزار متر مربع به صورت آزمایشی در محور ارتباطی ساری به قائمشهر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال انجام شد.

اسد در ادامه تخلیه سریع آب از رویه راه را از مزیتهای اصلی این آسفالت برشمرد وعنوان کرد: علاوه بر جلوگیری از لغزندگی سطح جاده این آسفالت مزیتهای دیگری از جمله افزایش قابلیت دید در شب و رؤیت نوارهای ترافیکی کاهش آلودگی های صوتی در سطح جاده ، کاهش لغزش خودروها ، افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات ،کاهش انعکاس نور وسائل نقلیه دارد.

مدیرکل راه و ترابری استان ابراز امیواری کرد: با توجه به مثبت بودن عملیات اجرایی این پروژه درصددیم تا در دیگر محورهای اصلی و شریانی استان نیز اجرای آسفات متخلخل را انجام دهیم.

آسفالت متخلخل نوعی از آسفالت بوده که به لحاظ مختصات فنی تفاوت زیادی با آسفالت معمولی ندارد و تنها به دلیل قرار داشتن دانه‌های رنگی در آن، در معابر و مکان‌های خاص از نظر ترافیکی استفاده می‌شود که زیبایی منظربه همراه دارد.

