رایزن فرهنگی ایران با رئیس جمعیت العلمای مالزی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که به درخواست رایزن فرهنگی ایران به دنبال بروز حوادث اخیر در ارتباط با پیروان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در مالزی و ایراد اتهامات بی اساس به مکتب تشیع از ناحیه یکی از مسئولین منطقه ای ایالت سلانگورزده شده بود در دفتر جمعیت العلمای مالزی و در جوی صمیمانه و دوستانه صورت گرفت.

در این نشست طرفین نسبت به مسائل مختلف از جمله ضرورت پیگیری وحدت مذاهب اسلامی، ضرورت مهار عناصر متعصب و کج اندیش و غلبه تفکر وحدت اسلامی و ضرورت انتشار فرهنگ وحدت اسلامی در مالزی تبادل نظر کردند.

همچنین طرفین با اشاره به سابقه گفتگو بین علمای مذاهب اسلامی و مراودات شیخ محمود شلتوت مفتی الازهر مصر و آیت الله بروجردی و نیز اعلان هفته وحدت از سوی امام خمینی و بنیانگذاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به ترویج تفکر" وحدت مذاهب اسلامی" تاکید کردند.

هر دو عالم دینی ضمن اظهار تاسف از ایجاد شقاق در جوامع اسلامی و انچه در هفته گذشته برای پیروان اهل بیت (ع) در مالزی اتفاق افتاد با توجه به وجود اعتدال قابل تحسین در اکثر مسئولین و علمای مالزی از علما و اندیشمندان روشنفکر و نیک اندیش مالزی خواستند تا در جهت تعدیل این شرایط اقدام نمایند و اجازه ندهند اتهامات ناروا به مکتب تشیع ناراحتی بیش از 400 میلیون پیروان اهل بیت (ع) را به همراه داشته باشد.

در پایان این دیدار طرفین علاقمندی خود را به پیگیری موضوعات " تفاهم و وحدت مذاهب اسلامی" ، " پیشگیری از ایجاد تفرقه در مذاهب اسلامی و ایراد مطالب بی اساس نسبت به مذاهب اسلامی"، "احترام به مقررات داخلی کشورها و حل و فصل مسائل از مجرای قانونی" ، "پیگیری ایجاد تشکل مالزیایی برای وحدت اسلامی در شرائط مناسب" و "تداوم مراودات در مناسبتهای آینده" را بیان داشتند.

شب عاشورا نیروهای پلیس با حضور در یکی از مراکز تجمع عزاداری شیعیان مالزی واقع در منطقه گومبک کوالالامپور با پلمب محل برگزاری از اجرای مراسم عزاداری جلوگیری کردند که این شیوه برخورد با شیعیان مالزیایی مورد اعتراض بخش وسیعی از مسلمانان و روشنفکران مالزی، اندونزی و تایلند قرار گرفت.