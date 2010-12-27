عذرخواهی هرگز؛ ترکیه باید از اسرائیل معذرت بخواهد!

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی مخالفت مقامهای تل آویو با عذرخواهی از آنکارا به دلیل کشتار بی رحمانه فعالان صلح کاروان کمک به غزه، تنشهای سیاسی میان ترکیه و رژیم صهیونیستی وارد مرحله جدیدی شده است.

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت با اشاره به این موضوع از مخالفت "ایهود باراک" و "آویگدور لیبرمن" وزیران جنگ و خارجه این رژیم با عذرخواهی از آنکارا خبر داده است.

بر این اساس، باراک امروز دوشنبه در جریان بازدید از یک مرکز در حیفا درخواست آنکارا را رد کرده و در عین حال خواستار رفع تنشهای موجود میان دو طرف شده است. به گفته وزیر جنگ این رژیم، چنین مسئله ای نباید به موضوع اصلی اختلافات بین تل آویو و آنکارا تبدیل شود.

پیش از این نیز "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی ضمن مخالفت با عذرخواهی تل آویو به دلیل کشتار شهروندان ترکیه ای در حمله به کاروان آزادی، نخست وزیر ترکیه را یک دروغگو خوانده است.



گستاخی لیبرمن به این حد خلاصه نشد و وی مدعی شد : این ترکیه است که باید به خاطر حمایت از تروریسم از اسرائیل عذرخواهی کند.

با این حال "ماتان ویلنای" معاون وزیر جنگ این رژیم در تلاش برای توجیه چنین اظهاراتی مدعی شده که سخنان لیبرمن غیرمعمول و غیرضروری بوده است. به ادعای این مقام صهیونیست، باراک و "بنیامین نتانیاهو" برای رد درخواست آنکارا برای عذرخواهی دلایل قانع کننده کافی داشته و آن را به رسانه ها اعلام کرده اند.