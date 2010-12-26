9 دی انقلاب عقیدتی ملت ایران در دفاع از ولایت فقیه بود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حجت الاسلام مهدی ستوده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه تبیین برنامه های بزرگداشت حماسه یوم الله نهم دی اظهار داشت: حماسه عاشورایی نهم دی ماه 88 چشم دشمنان داخلی و خارجی نظام و انقلاب اسلامی را کور کرد.

وی ضمن تقدیر از حماسه تاریخی و با شکوه مردم در نهم دی ماه خواستار گرامیداشت هر ساله این حرکت بی نظیر شد و افزود: روز نهم دی ماه 88 یکی از روزهای مهم و به یاد ماندنی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خنثی شدن دسیسه های دشمنان را با حضور گسترده ملت ایران نتیجه اطاعت از ولی امر مسلمین دانست و اضافه کرد: بر همه واجب است در گرامیداشت حماسه نهم دی ماه تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در عاشورای سال گذشته عده ای از افراد فریب خورده و منحرف با خط و نشان رسانه های بیگانه دست به یک اقدام وقیحانه زدند و با شادی و هلهله، حرمت عاشورای حسینی را شکستند، ابراز داشت: ولی فقیه عالم ترین در زمان و بر زمان خویش است، اما برخی خواص در سال گذشته از درک صحیح این امر بازماندند و نتوانستند این مفاهیم را درک کنند.

ستوده تصریح کرد: البته ملت ما توانستند با بصیرت و عشق به ولایت نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب کرده و تمامی بدخواهانی را که سالهاست با آرزوی بازگشت به روزهای سلطه و سیطره بودند را ناکام گذاشته و در مقابل تهاجمات و ناتوی فرهنگی دشمنان، نسل جوان جامعه را بیمه کنند.

وی ولایت فقیه را به عنوان بزرگترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: مردم با این حضور نشان دادند که همواره در تمامی زمانها در مسیر ولایت حرکت می کنند و پایبند به ولایت فقیه به عنوان رکن اساسی انقلاب اسلامی هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان برگزاری 90 گفتمان دینی با عنوان حماسه نهم دی ماه، مصاحبه تلویزیونی و رادیویی، اعزام مبلغ، ارسال پیام کوتاه به روحانیت، مداحان، هیتهای مذهبی، انجمنهای اسلامی از طریق سایت تبیان و... را از برنامه های تبلیغات اسلامی استان در بزرگداشت حماسه یوم الله نهم دی عنوان کرد.