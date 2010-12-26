35 هزار قالیباف آماده آموزش رایگان به علاقمندان هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، منصور قاسم لو بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت تولید و صادرات فرش آذربایجان غربی با اشاره به قرار گرفتن خانه فرش استان در تکاب از وجود 18هزار دار قالی در این شهرستان خبر داد و گفت: بیش از 35 هزار نفر قالیباف بدون دریافت هزینه آموزش آمادگی دارند تا در صورت فراهم شدن زمینه آموزش و اشتغال برای بافندگی با حمایت مسئولان، این هنر- صنعت را احیا کنند.

وی با بیان اینکه روند صادرات فرش دستباف آذربایجان غربی باید تسهیل شود، اظهار داشت: شهرستان تکاب به عنوان مرکز بزرگ تولید فرش دستباف مشهور بوده و این هنر به عنوان عامل اشتغال، امرا معاش و تولید در تکاب مطرح است.

رئیس خانه فرش آذربایجان غربی احیای صنعت فرش را مهم‌ترین برنامه خانه فرش استان عنوان و خاطرنشان کرد: تلفیق دانشگاه علمی کاربردی تکاب با خانه فرش از دیگر برنامه‌های خانه فرش است.

قاسم لو اختصاص اعتبارات لازم برای ساختمان خانه فرش را ضروری دانست و گفت: ایجاد نمایشگاه دائمی فرش در شهرستان تکاب و استفاده از رنگ گیاهی در تولید فرش از اقدامات موثر برای توسعه و ارتقای جایگاه فرش استان است.