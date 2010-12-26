ستاد ارتباط مردمی وزارت علوم در پردیس کشاورزی کرج مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همزمان با سفر سوم دولت به البرز وزرا و نمایندگان دستگاه های مختلف برای ملاقات با مردم و پاسخگویی به آنان در دستگاه های مربوط حاضر می شوند.

کلانشهر کرج از جمله مناطقی است که چندین دانشگاه بزرگ را در خود جای داده و بر این اساس شمار زیادی از دانشجویان در مقاطع مختلف رشته های تحصیلی این مراکز آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.

بر این اساس بخشی از دانشجویانی که در این دانشگاه ها به تحصیل اشتغال دارند با مشکلاتی مواجه بوده و از مسئولان مطالبات و درخواست هایی در خصوص امکانات و دغدغه های تحصیلی خود دارند که می تواند با نگاهی موشکافانه و دقیق به این مباحث به نتایج مثبت و موثری ختم شود.

دانشگاه تربیت معلم، پردیس هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور در چند واحد، مرکز علمی کاربردی و ... از جمله مراکز دانشگاهی البرز به شمار می رود که هر یک با مشکلاتی در مسائل مرتبط با خود مواجه هستند.

با تشکیل ستاد ارتباط مردمی وزارت علوم در پردیس کشاورزی کرج دانشجویان این مراکز می توانند برای پیگیری مشکلات و مطالبات خود به این ستاد که با حضور وزیر علوم یا معاون تام الاختیار وی برگزار می شود مراجعه و خواسته های خود را پی گیری نمایند.

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واحد کرج در خیابان دانشکده واقع شده است و از ساعت 8 روز سه شنبه پاسخگوی مراجعان خواهد بود.