برکناری های دولت نهم باید به دولت دهم می رسید/ به مرخصی طولانی می روم

به گزارش خبرنگار مهر،منوچهر متکی که امروز در مجلس شورای اسلامی برای جلسه تقدیر از عملکردش در کمیسیون امنیت ملی برگزار شد حاضر شده بود در جمع خبرنگاران افزود: وزارت خارجه همواره از هدایت های مقام معظم رهبری بهره مند بوده و از اینکه در فرصت های مختلف توفیق دیدار و ارائه گزارش ماموریت این دستگاه به حضور ایشان فراهم می شد و به خاطر تفقد معظم له در این رابطه از خداوند متشکرم. از سخنان رئیس مجلس و نامه 260 تن از نمایندگان، ازهیئت دولت و رئیس جمهور که با نامه محبت آمیزشان بار این مسئولیت را از دوش من برداشتند و از همکارانی که 27 سال با آنها زندگی کردم لازم است تشکر کنم و نهایتا ملت بزرگی که هیچ مسئولی قادر به قدردانی از آنها نیست تشکر می کنم .

وی گفت: امیدوارم فرصت هایی در آینده مهیا شود که از همه همراهی ها و نقدها و حضور رسانه ها در سفرهای مختلف و گفتگوهای وقت و بی وقت در طول مسیر تقدیر کنم.

وی در عین حال تصریح کرد: البته بایستی در بحث کارنامه عملکرد وزارت امورخارجه با مردم سخن بگویم زیرا ما در 5 سال و اندکی که نزدیک به 1848روز حضور در وزارت امورخارجه بود از نخستین ساعات اشتغال تا ساعاتی پس از اتمام ماموریتم مشغول به کار بودم و شاید مجالی برای گفتن و ارائه نوشتارها نبوده است.

متکی تصریح کرد: کسانی در این مدت بعضا مغرضانه و بعضا با سطحی نگری و شتاب زده به ویژه در روزهای اخیر کارنامه وزارت خارجه را به نقد گرفتند که البته لازم می دانم از آنها تشکر کنم اما به هر تقدیر فراغتی ایجاد شد تا آنچه را که در این 5 سال گذشت در قالب گاهنامه ها و یا گاه گفتارهایی از طریق رسانه های خوبمان به آگاهی مردم عزیز برسانم.

وی ادامه داد: نیازی به توجه مکتوبات مغرضانه نیست کسانی که در قضاوت شتابزده بودند را به تدبر و کسانی که بسیار سطحی به کار این دستگاه حساس و خطیر نگاه کردند به تعمق دعوت می کنم.

متکی اظهار امیدواری کرد در آینده زمان مناسبی برای گفت و شنودها و احیانا انتشار مکتوب هایی فراهم شود که آنچه را گفتنی است و بیان آن مقدور است به آگاهی آنها برساند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره برکناری وی از این پست افزود: بالاخره گردش تغییری که شامل همکاران من در دولت نهم شده بود قاعدتا باید به دولت دهم نیز می رسید ولی بیش از آنچه که گفته ام صحبتی ندارم البته گفتنی های دیگر کاری است که به وقتش و به موقع پیرامون آن سخن خواهم گفت.

متکی گفت: فکر می کنم گفتنی های مهمتری که مرتبط با نظام، انقلاب، سیاست خارجی ، منافع و مصالح کشورمان است .

وی تصریح کرد: من در این شرح آنچه که در 5 سال گذشته در حوزه سیاست خارجی گذشت کلام قرآنی که در مطلع سخنانم در مجمع دموکراسی آسیا در اندونزی بود مورد نظر قرار می دهم. در آنجا آیه قرآنی را در ابتدای سخنانم قرائت کردم که "آنچه نفع مردمان باشد در سرزمین ماندگار است".

متکی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با ادامه فعالیتش نیز گفت: وزارت خارجه ای ها بعد از ماموریتشان یک مرخصی طولانی مدت دارند که پس از پایان مرخصی شان درباره این گونه موضوعات فکر می کنند که اگر لازم بود ما هم این کار را می کنیم.