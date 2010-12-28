محمد عباسی در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات به عمل آمده در وزارت تعاون برای ورود تعاونیها به بورس و پیشنهاد رئیس سازمان بورس مبنی بر اینکه این وزارتخانه برای بورسی شدن تعاونیها باید با فرابورس وارد مذاکره شود، گفت: سازمان بورس یک بخشی از نظام اقتصادی کشور ما است و باید گفت این تصمیم نظام جمهوری اسلامی ایران است که باید شرایط ورود تعاونیها به بورس فراهم شود.

از بورس توقع نداریم

وزیر تعاون اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان بورس یکسری وظایف اختصاصی دارد، ما توقع نداریم که آنها در همه مواضع مربوط به بخشهای اقتصادی کشور در تعاونیها، بخش خصوصی و دولتی ماموریت داشته باشند.

عباسی با تاکید بر اینکه بورس کشور ما بر اساس نظام سرمایه داری ایجاد شده و برای بخش خصوصی است، تصریح کرد: با توجه به این ما باید خودمان تدبیر کنیم که آیا نظام بورس موجود قادر به پذیرش خصوصیتهای جدیدی نیز است و یا خیر؟ آیا با شرایط موجود می توان امیدوار بود که بخش تعاون هم در آن فعالیتها حضور پیدا کند؟

نظام فعلی بورس سرمایه‎داری است

وی ادامه داد: باید بررسی کنیم تا مشخص شود که آیا تعاونیها باید در فرابورس مشارکت کنند و یا اینکه اختصاصا یک نظام بورس جدیدی برای آنها ایجاد شود؟ در هر صورت این تکلیفی است که نظام کلی کشور پیش بینی کرده و دولت باید شرایط آن را ایجاد کند.

وزیر تعاون خاطر نشان کرد: پس در اینکه تعاونیها باید وارد فعالیتهای بورسی شوند بحث ما اصلا سازمان بورس نیست و آنها کار خودشان را انجام می دهند و اختلاف نظری در این زمینه وجود ندارد.

به گفته عباسی، ممکن است لازم باشد تا سازمانهای مختلفی برای این کار (انجام فعالیتهای بورسی تعاونیها) تشکیل شود و در این راه از همکاریها و تجربیات سازمان بورس کشور هم استفاده کنیم.

احتمال ایجاد بورس ویژه تعاون

وی در پاسخ به این سئوال که آیا خود وزارت تعاون شرایط ایجاد یک بورس جداگانه برای بخش تعاون را فراهم خواهد کرد و در این زمینه وارد مذاکره مستقیم می شود؟ گفت: ما وارد این بحث شده ایم و با نظامهای اقتصادی کشور مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نشست هایی برای تحقق آن انجام داده ایم.

وزیر تعاون با بیان اینکه ما در حال طراحی قالبهای جدید برای انجام فعالیتهای بورسی تعاونیها هستیم، تاکید کرد: پس حتما ما باید در کشورمان چنین قالبی را داشته باشیم و نمی توانیم به سمت آن نرویم چون تعاونیها بخش مهمی از حضور مردم در اقتصاد کشور هستند.