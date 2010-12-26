کشف و توقیف یک راس قوچ و سلاح شکار در اصفهان و کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره محیط زیست شهرستان قصر شیرین در کرمانشاه از تلاش پرسنل این اداره کل برای دستگیری 3 نفر شکارچی خبر داد که از آنها لاشه یک راس قوچ وحشی به همراه 3 قبضه اسلحه و 2 دستگاه دوربین فاصله سنج و تعدادی فشنگ کشف و توقیف شد.



خان محمدی افزود: فرماندار شهرستان قصر شیرین به محض اطلاع از موضوع در محل این اداره کل حضور یافته و ضمن تقدیر از تلاش های پرسنل این اداره کل، از کشفیات و اسلحه و ادوات توقیفی از متخلفین بازدید و بر حفاظت همه جانبه از گونه های ارزشمند حیات وحش تاکیدکرد.

همچنین روابط عمومی اداره محیط زیست اصفهان از دستگیری متخلف شکار و صید در پارک‌ ملی و پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو خبر داد و گفت: شکارچیان در ارتفاعات پارک‌ ملی و پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو اقدام به شکار غیر قانونی می کنند.



این متخلف سابقه‌دار به جرم شروع به شکار غیرمجاز مجدد در ارتفاعات پارک‌ ملی و پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو دستگیر شده است. از این متخلف یاد شده، یک قبضه سلاح جنگی و مقادیری مهمات کشف و ضبط و پرونده مربوطه به مراجع قضایی تحویل شده است.



بر اساس ماده 15 قانون شکار و صید، شروع‌ به‌ شکار جانوران‌ وحشی‌ برخلاف مقررات، قابل‌ تعقیب‌ و مجازات‌ می‌باشد و مرتکب‌ به‌ حداقل‌ مجازات‌ مقرر محکوم‌ می شود.