جزئیات گزارش هیئت اعزامی نمایندگان به شمال کشور/ تدوین طرح جامع مهار آتش‌

بهمن محمدی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه استماع گزارش هیئت اعزامی به شمال کشور در خصوص بررسی علل آتش سوزی جنگلها به ویژه در استان گلستان، گفت: به دنبال آتش سوزی ها در جنگل های شمال کشور در استان گلستان، رئیس مجلس ماموریتی را برای بررسی این موضوع به کمیسیون کشاورزی محول کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام اینکه هیئتی از نمایندگان از نزدیک برای بررسی وضعیت حریق در جنگلهای استان گلستان اعزام شده بود، اظهار داشت: در جلسه ای که برای این موضوع در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد، نمایندگانی نیز از سازمان جنگلها، رئیس گارد حفاظت از جنگل و مرتع و معاون سازمان جنگلها نیز حضور پیدا کردند.

محمدی با تاکید بر اینکه در جلسه برگزار شده بیشتر گزارشات به صورت شفاهی ارائه شد و قرار است در جلسه روز سه شنبه هفته جاری این موضوع دوباره با حضور احتمالی وزیر جهاد کشاورزی دنبال شود، ادامه داد: در هر حال هدف از برگزاری این جلسات ارائه و بررسی راهکارهای جلوگیری از آتش سوزیهای احتمالی آینده است.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون تغییرات اقلیمی در جهان و تاثیر آن بر ایران را نیز داریم که با افزایش دمای هوا و بروز خشکسالی نیز همراه شده است؛ بنابراین وقوع آتش سوزی ها اجتناب ناپذیر و طبیعی است که اگر پیشگیری نشود ممکن است دوباره اتفاق بیفتد.

این نماینده مجلس تغییرات اعلام شده را موجب سرعت دادن به وقوع آتش سوزی ها و آسیب پذیری جنگلها دانست و بیان داشت: همچنین کاهش بارندگی ها و در نتیجه پایین آمدن میزان رطوبت در کنار وزش بادهایی از شرق و جنوب نیز مزید بر علت شده است.

به گفته محمدی، هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارت وارد آمده در جریان آتش سوزی جنگلهای گلستان صورت نگرفته است که این امر به دلیل وقوع آتش سوزی در مناطق و بخش های مختلف و همچنین صعب العبور بودن برخی مناطق است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با اعلام اینکه این کمیسیون طرح جامع جلوگیری از خطرات طبیعی در جنگلها و مراتع کشور را پیشنهاد کرده است، گفت: البته این طرح نیازمند تدوین و فراهم کردن زمینه های اجرا نیز است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع فراهم نبودن امکانات مدرن و کافی برای اطفای حریق اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون سازمان جنگلها و مراتع از امکانات مدرن و به موقع برای مقابله با آتش سوزی‎ها برخوردار نیست.

محمدی افزود: یک بخش دیگر کار این است که ستاد مدیریت بحران در استانها باید در این زمینه ها از آمادگی بیشتری برخوردار شود که بخش مهمی از این کار را می توان در استفاده از نرم افزارهای مورد نیاز برای پیگیری حوادث طبیعی برشمرد.

این نماینده مجلس، تاکید کرد: در هر صورت وزارت جهاد کشاورزی و یا ستاد مدیریت بحران کشور باید طرح جامعی را در این بخش تدوین کنند و آن را از طریق دولت به مجلس ارسال دارند تا مراحل قانونی شدن آن طی شود. در این طرح جامع باید نقش هر یک از دستگاهها مشخص باشد.

وی تصریح کرد: البته این موضوع یکی از پیشنهادات مطرح شده است که هنوز به جمع بندی‎های نهایی نرسیده است.