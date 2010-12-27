37 هزار واحد مسکونی مهر در صدرا ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین قاسمی در بازدید از پروژه های عمرانی شیراز شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر 22 هزار مسکن مهر در حال احداث در شهر جدید صدرا وجود دارد، گفت: از تعداد واحدهای مسکن مهر شش هزار واحد آن خود مالک و 16 هزار واحد در قالب انبوه سازی در حال احداث است.

وی اضافه کرد: بیش از سه هزار واحد مسکونی مهر تا پایان سال و مابقی نیز در نیمه اول سال 1390 به بهره برداری خواهد رسید .

فرماندار شیراز با اشاره به سهمیه مسکن مهر شهر جدید صدرا در سال 1390 اظهار داشت: سال آینده 15 هزار واحد سهیمه مسکن مهر شهر صدرا است که از این تعداد پنج هزار واحد به صورت خودمالک و 10 هزار واحد به صورت انبوه ساز احداث خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر اساس برآورد انجام شده به نظر می رسد تا پایان سال 91 بیش از 200 هزار نفر به جمعیت صدرا اضافه شوند که با توجه به این رقم لازم است امکانات آموزشی، فرهنگی، درمانی و.... نیز به موازات آن افزایش یابد.

وی تاکید کرد: سایر ادارات از جمله آب ،برق، گاز و... باید همگام با پیشرفت پروژه های عمرانی صدرا حرکت کنند.

به گفته قاسمی تا آغاز سال تحصیلی جدید پنج مدرسه در شهر جدید صدرا افتتاح خواهد شد ضمن اینکه تا نیمه سال آینده نیزتعداد مساجد صدرا به 14مسجد افزایش خواهد یافت.

فرماندار شهرستان شیراز در ادامه از افتتاح سه هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهرتا پایان سال جاری خبر داد و گفت: از این واحدهای مسکونی یک هزار واحد در قالب انبوه سازی و دو هزار واحد به صورت خودمالک خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیر هدفمندی یارانه ها در ساخت و ساز مسکن مهر و نگرانی احتمالی انبوه سازان در این بخش گفت: با تمهیدات اتخاذ شده ، دولت به گونه ای با پیمانکاران برخورد خواهد کرد که هیچ نگرانی و مشکلی در این راستا وجود نخواهد داشت و ضرر وزیانی متوجه آنها نخواهد شد .

فرماندار شیراز در ادامه با اشاره به بازدیدی که از تقاطع های غیرهمسطح در حال احداث شهر شیراز داشت عنوان کرد: با افتتاح تقاطع های غیر همسطح خلیج فارس، وحدت و عدالت که به نوعی رینگ اطراف شیراز هستند گره ترافیکی شیراز گشوده خواهد شد.

وی گفت: این تقاطع های غیر هم سطح هم بر کاهش ترافیک و هم بر کاهش سوخت تاثیر دارند.

قاسمی اعتبار سه تقاطع غیر همسطح خلیج فارس، عدالت و وحدت را بالغ بر 180میلیارد ریال دانست و اذعان کرد: این سه تقاطع ازمصوبات سفر پرخیرو برکت مقام معظم رهبری بوده و تمام اعتبارات آن نیز اختصاص یافته است.

وی در این راستا از شهرداران مناطق خواست تلاش خود را در جهت عملی کردن تعهدات خود به ویژه تقاطع های غیر همسطح بیشترکنند.

قاسمی گفت: شهرداران باید ضمن عمل به تعهدات خود در بحث تملک اراضی اقدامات مورد نیاز را هر چه سریعتر عملیاتی کنند.

توقف زیر گذر اکبر آباد شیراز به دلیل خط انتقال آب خوشایند نیست

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه توقف زیر گذر اکبر آباد شیراز به دلیل خط انتقال آب خوشایند نیست، گفت: بخشی از اقدامات عمرانی پروژه مذکور به دلیل انتقال خط آب از محل اجرای پروژه متوقف شده که این مشکل به زودی رفع خواهد شد و ادامه فعالیت را شاهد خواهیم بود.

قاسمی گفت: با تکمیل پروژه زیر گذر اکبر آباد که یکی از نقاط حادثه خیز می باشد شاهد کاهش تصادفات خواهیم بود.