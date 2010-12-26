ضریب نفوذ اینترنت کرمان 34.9 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدوی عصر یکشنبه، در نشستی مطبوعاتی با اشاره به ضریب نفوذ نزدیک به 50 درصدی تلفن همراه در استان کرمان گفت: تعداد خطوط تلفن همراه واگذار شده در استان یک میلیون و 453 هزار خط است.

وی افزود: تعداد کل تلفن های ثابت مشغول به کار در استان هفت هزار مورد است و در این رابطه 62 شهر تحت پوشش خدمات تلفن همراه و ثابت هستند.

مهدوی گفت: در سطح استان کرمان 405 دفتر پیشخوان دولت داریم که خدمات ارتباطی را در روستاهای بزرگ انجام می دهند، همچنین 109 دفتر خدمات ارتباطی شهری نیز داریم که در حال رایزنی برای جلب رضایت ارگانهای ذیربط در جهت انتقال کارهای خود به این دفاتر هستیم.

25 دانشگاه کرمان به فیبر نوری متصل هستند

وی دانشگاههای مرتبط به شبکه فیبرنوری را در استان 25 دانشگاه ارزیابی کرد و گفت: 283 مدرسه نیز به این شبکه متصل هستند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمان، با اعلام اینکه تعداد مراکز پایه و پرسرعت اینترنت در استان کرمان 147 مرکز است خاطر نشان ساخت: ضریب نفوذ اینترنت در استان کرمان 34.9 درصد است.

مهدوی اتصال 32 دستگاه اجرایی استان به شبکه فیبر نوری از مجموع 200 ارگان در استان را امری کم نظیر در کشور ارزیابی کرد و ادامه داد: در این بین 49 دستگاه در حال انجام عملیات اجرایی بوده و مرحله عقد قرارداد را طی می کنند.

وی گفت: همچنین 138 دستگاه جدید در حال رایزنی با مسئولان ارشد مربوط، برای اتصال به شبکه هستند.

تلاش مخابرات برای ارتباط الکترونیکی با مردم

وی، سیستم تلفن 1818را یکی از خدمات برجسته مخابرات برای پرداخت قبوض تلفن ثابت و در یافت سایر خدمات به صورت تلفنی دانست.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان کرمان با اشاره به ارتباط بهتر مردم و مخابرات از طریق سامانه 1818، گفت: علاوه بر مناطق شهری، 150روستای پرجمعیت نیز می توانند از این طریق خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی گفت: برای ایجاد رضایت مندی در بین دو و نیم میلیون مشترک شرکت مخابرات، مرکز "call center" را راه اندازی کردیم که در این مرکز، مشاوره و پاسخگویی و نیز ارتباط بهتر مردم با مسئولین را در نظر داریم.

وی با اشاره به استقبال اندک مشترکین از سامانه 1818 گفت: درمجموع نیم درصد از مردم که 10 هزار نفر را تشکیل می دهند، از این سامانه جهت پرداخت قبوض خود استفاده کردند.

مهدوی سیستم 09990 را سامانه ای در جهت استفاده مشترکان تلفن همراه از خدمات دانست و گفت: صرفه جویی هایی که از طریق پرداخت قبوض و دریافت خدمات از طریق تلفن های رایگان اعلام شده صورت می گیرد، بسیار چشم گیر است و بایستی به سمتی پیش برویم که در جامعه فرهنگ استفاده از این خدمات را نهادینه کنیم.

