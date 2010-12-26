واحدهای آلاینده هوا در منطقه 22 پایتخت تعطیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار ناحیه 3 منطقه با اعلام این خبر گفت: با توجه به شرایط اقلیمی تهران و تشدید آلودگی هوا همزمان با برگزاری نشست و تعامل مثبت میان ذینفعان و بهره برداران دستگاههای تولید بتون، 3 واحد از بچینگ های سیمان موجود در ناحیه طبق آرای بند 20 تعطیل شدند.

حسین هادی بیگلو اضافه کرد: مقرر شد تا بازگشت هوا به وضعیت عادی، این دستگاهها و کارخانجات آلاینده فعالیت را آغاز نکنند. در این جلسه کارشناس ساماندهی و محیط زیست ناحیه در مورد نقش آلاینده های زیست محیطی در ایجاد بیماریهای تنفسی شهروندان، توضیحاتی داد و با محور قرار دادن روحیه شهروند مسئول در این موضوع، موجب شد حاضران در این جلسه با طیب خاطر توقف موقت فعالیت کارگاه های خود را بپذیرند.

وی با اشاره به اینکه این ناحیه با هدف اطمینان خاطر شهروندان این محدوده از منطقه 22 ، نسبت به پاکیزگی و سلامت محیط زندگی شان، در خصوص رعایت مسائل زیست محیطی ایستگاه تقلیل فشار گاز موجود در ناحیه نیز اقداماتی را انجام داده است، افزود: مدتی پیش تعدادی از شهروندان نسبت به وجود ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرکهای غرب تهران در محدوده ناحیه 3 ، استشمام بوی گاز مرکاپتان و احتمال آلودگی هوا به دلیل مجاورت این ایستگاه با بافت مسکونی ناحیه اعتراض داشتند.

وی افزود: ناحیه 3 با استناد به اعتراض شهروندان، پیگیری این موضوع را بر عهده گرفت و مکاتباتی با ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران انجام داد که موضوع در نهایت به شرکت ملی گاز استان تهران رسید و این شرکت اعلام کرد که تمام موارد در این خصوص کنترل شده و طی دستور العمل های ویژه صورت می گیرد. بنابراین شهروندان مطمئن باشند، هیچگونه مشکلی در این باره وجود ندارد و آلودگی زیست محیطی در کار نیست.