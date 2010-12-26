به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی اصغر غلامرضایی بعد از ظهر یکشنبه در هم اندیشی پژوهشگران دین و رسانه که در سالن همایشهای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد با بیان اینکه حوزه علمیه باید نگاه نقادانه به برنامه‌های تولید شده در تلویزیون داشته باشد، بیان کرد: این به این معنا نیست که با ما اصولی را یاد بگیریم و بعد برنامه‌ای را ببینیم و آن را نقد کنیم، این نگاه سطحی به نقد است.



وی ادامه داد: نقد واقعی این است که اگر ما فکر می‌کنیم روشی کارآمد نیست و برنامه‌ای دارای اشکالاتی است بیاییم خودمان دست به تولیداتی بزنیم که آن نقایص را نداشته باشد و این نقد عالمانه است که خودمان وارد شویم و برنامه‌ای اثرگذار را تولید کنیم تا کارهای به صورت برجسته و فاخر در اختیار مخاطب قرار گیرد.



پژوهشگر حوزه رسانه باید در بین مردم باشد



غلامرضایی توجه به مخاطب را از اصول کار دانست و افزود: یکی از آسیب‌های برنامه سازی ندیدن و در نظر نگرفتن مخاطب است، محقق و پژوهشگر حوزه رسانه زمانی می‌تواند خوب برنامه بسازد که در بین مردم باشد و با آن‌ها نشست و برخواست داشته باشد.



مدیر مرکز آموزش و پژوهش صدا و سیما با اشاره به اینکه در دنیای امروز تغییر و تحولات زیادی در بحث رسانه ایجاد شده است که ما نیز باید از این تغییرات در امر رسانه استفاده نماییم، بیان داشت: برخی اعتقاد دارند در بحث پژوهش‌های رسانه‌ای، ما رسانه را به دین و دین را رسانه اضافه کرده‌ایم و این یک بحث وارداتی و ترجمه است که ما ابتدا باید رسانه را ترجمه کنیم و بعد مباحث خود مثل دین را به آن اضافه نماییم و این نگاه رایج به امر رسانه است.



وی ادامه داد: نگاه دیگری هم در این مورد وجود دارد و اینکه درست است که ما بحث رسانه را از کشورهای دیگر وارد کشور کرده‌ایم اما در دهه‌های اخیر ما به حدی از بلوغ رسیده‌ایم که نخواهیم ترجمه کنیم و لذا باید خودمان وارد شویم و قلم و کار را در محیط رسانه به دست بگیریم و از آنجایی که موضوع دین اصل زندگی ما است و رسانه نیز وسیله‌ای برای ترویج دین، ما باید دو بحث را به صورت توامان داشته باشیم و اگر اول ترجمه کنیم و بعد مطالب را به آن اضافه کنیم همچنان کارمان لنگ خواهد ماند.



غلامرضایی تصریح کرد:‌ همان طور که مباحث دینی ما با غرب متفاوت است، محیط دینی و نگاه ما هم باید متفاوت و خاص باشد و ما باید دست به ابداع بزنیم و همچنان که در حوزه‌های دیگر این کار را انجام داده‌ایم در حوزه دین و رسانه نیز این کار را انجام دهیم.



وی با اشاره به این در آینده ترویج دین تنها از راه رسانه امکان پذیر خواهد بود، اظهار داشت: در آینده‌ای هر چند با تأخیر اما درس‌های حوزوی ما از طریق رسانه انجام خواهد شد و رساندن مباحث دینی به مردم عمدتا از طریق رسانه امکان پذیر خواهد بود بنابراین حوزه باید خود را به این امر مجهز نماید و در خلال درس‌های خود، دروس دیگر را نیز بگنجاند‌ همان طور که یادگیری درس زبان امروزه برای حوزویان در امر تبلیغ در کشورهای دیگر ضروری شده است، در آینده مبلغان ما دیگر به جای تبلیغ چهره به چهره و رفتن به تبلیغ باید از طریق تریبون رسانه‌ای به امر تبلیغ مشغول شوند.



شیوه‌ها و روش‌های آموزشی حوزه پژوهشی رسانه باید اصلاح شود



مدیر مرکز آموزش و پژوهش صدا و سیما در بخش دیگری از سخنان خود به نقص در شیوه‌ها و روش‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: ما نیازمند آموزش هستیم و باید شیوه‌ها و روش‌های آموزشی خود را اصلاح کنیم چرا که رشته پژوهش‌های رسانه در کشور ما جدید است بنابراین باید دوره‌های کوتاه مدتی در این خصوص تعریف شود تا علاقمندان به سرعت بتوانند آموزش ببینند.



وی تصریح کرد: به علاوه تعداد کسانی که در این رابطه فعالیت دارند اندک هستند و جوابگوی رسانه‌های فارسی زبان نیستند چه برسد به رسانه‌های دینی با موضوعات دینی که در کشورهای دیگر راه اندازی می‌شوند.